No todo son Rafa Jódar, Landaluce o Mérida en el tenis español

La aparición de los tres madrileños es una "gran noticia" para el tenis español, pero también está un 'cuarto mosquetero', un andaluz como Pablo Llamas que al fin ha tirado la puerta abajo en los grandes eventos de la ATP

Rafa Jódar y Martín Landaluce en mayor medida, así como Dani Mérida, han acabado de un plumazo con el debate del relevo generacional del que se viene hablando desde hace una década y que ha quedado patente con la retirada de la generación que lideraba Rafa Nadal.

Con Carlos Alcaraz como claro líder de la Armada española, sus triunfos han tapado el vacío que había detrás, donde sólo aparecía de forma intermitente el malagueño Alejandro Davidovich entre los 30 primeros.

La ausencia del murciano desde el Godó se antojaba traumática, pero ya en Barcelona respondió Rafa Jódar alcanzando las semifinales y el propio jugador madrileño, más sus paisanos Mérida y Landaluce, han dado un paso adelante en los dos Master 1.000 que venían a continuación.

"Es una noticia tremenda. Para el tenis madrileño, por supuesto, porque no somos una potencia mundialmente conocida Madrid en el tenis, pero para el tenis español también. El poder ver chicos que puedan acompañar a Carlitos, y a Davidovich... yo creo que es la mejor de las noticias", señalaba en RNE Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, un extenista que, pese a ser toledano de nacimiento, muchos le consideraban el tenista de Madrid junto a Fernando Verdasco.

Madrid se reivindica en el tenis español

En un tenis español históricamente dominado por catalanes y que en los últimos años han aparecido más representación de todo el levante y las baleares, que de golpe aparezcan tres madrileños llama la atención. Y que otros, como Alejandro Moro o Miguel Damas, estén ahí detrás también es de valorar.

Eso ha dejado en un segundo plano un dato que también se ha vivido estas tres últimas semanas y que es importante para el tenis español... y andaluz. El mismo día que caía Rafa Jódar ante Sinner en Madrid cedían los últimos doblistas españoles en el torneo capitalino. No se habló nada de ellos, pero eran dos andaluces: Pablo Llamas y Benjamín Winter.

El jerezano, campeón este año del ATP Challenger de Alicante ante Pablo Carreño, sí ha podido reivindicarse en Roma tras superar la previa, dos rondas, vencer a un Top-30 como Corentin Moutet y poner contra las cuerdas a Daniil Medvedev, al que dominó hasta ya iniciado el segundo set.

Pablo Llamas, el próximo en dar el salto

Llamas es el 'cuarto mosquetero' de esta generación, el primero que debería haber saltado a los grandes escenarios y al que las graves lesiones que ya ha atravesado a sus 23 años le han impedido dar ese salto antes.

El tenista andaluz afrontará la previa de Roland Garros como 124 del mundo provisional y reivindicará el cada vez más emergente tenis andaluz, que ya tiene a Alejandro Davidovich como referente y que, en los últimos años, también ha tenido al veterano Roberto Carballés dando guerra.

Es el fruto de un trabajo que empezó hace mucho con la creación, entre otras cosas, del Centro de Tecnificación de Sevilla y que ha permitido al tenis andaluz sacar la cabeza tras un largo paréntesis desde que Orantes e Higeras llevaran su bandera en los años setenta del siglo pasado.

Y es también un homenaje a todos esos tenistas (Nieto, García Sintes, Cóndor, Gómez Barrio, Pablo Santos, Sánchez de Luna, Boje, Ojeda, Adrián Menéndez...) que desde la segunda fila del tenis mundial se quedaron a un paso de dar el salto y lucharon por mantener vigente el tenis del sur de España.