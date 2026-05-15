Sinner critica al Masters 1000 de Roma después de hacer historia en él
El italiano dejó claro que estará en desventaja respecto a su compatriota Luciano Darderi, quien tendrá un día de descanso. Al mismo tiempo, le ha restado importancia a su nuevo récord
El Masters 1000 de Roma puede vivir una final histórica si sus dos representantes italianos terminan llegando a ella. De momento, tanto Luciano Darderi, verdugo del español Rafa Jódar en cuartos de final, como Jannik Sinner, tendrán que ganarse el billete.
Y en el caso del número uno del mundo, con una notable desventaja. El de San Candido, tras haberse convertido en el tenista con mayor número de victorias consecutivas en torneos de Masters 1000 (32), ha sido contundente a la hora de valorar las condiciones en las que se tiene que competir en Roma.
"No me gusta cuando se sale a la pista tan tarde, somos humanos. Luego está el desfase horario, te acuestas tarde, luego el tratamiento, tienes que comer, la rueda de prensa. Darderi tiene un día libre, pero se ha esforzado mucho. Esperemos que se recupere lo mejor posible. Pero cuando se sale a la pista tan tarde, es difícil jugar bien al tenis. Pero respeto al público que se quedó hasta tan tarde", subrayó tras vencer a Andrey Rublev en cuartos de final por 6-2 y 6-4.
Sinner le resta importancia al récord
Pese a seguir batiendo récord en cada certamen que juega, Sinner prefiere no escuchar tantos halagos y seguir con su rutina habitual: "Estoy contento, pero me estoy concentrando en mañana. Es un partido importante, necesito recuperarme físicamente. Estoy jugando mucho, mañana por la noche será un partido muy difícil. Será duro físicamente, jugar de noche siempre lo es. Pase lo que pase, será una victoria si gano, pero también está bien si sale mal. Tendré unos días más para recuperarme de cara a París, y luego veremos qué pasa".
Y es que, ahora, Sinner se medirá a Daniil Medvedev en las semifinales del Foro Itálico, un duelo que podría ser considerado como una final anticipada: "Ya estoy escribiendo mi historia, las cosas ya van bien. Nunca imaginé que estaría aquí como el jugador que soy ahora. Estoy aquí, con una perspectiva diferente, soy una buena persona, y lo que más importa es el nivel que he alcanzado. Espero mantenerme así el resto de mi carrera y jugar con solidez".
Sinner y su mejoría en tierra batida
Por otro lado, Sinner dejó claro que prefiere que la gente no se quede sólo con los números que está consiguiendo, sino con algunos aspectos de su juego que ha mejorado: "Creo que no debemos fijarnos solo en los resultados. Creo que el año pasado también jugué un gran tenis en tierra batida. Llegué a la final aquí. Llegué a la final en París. Fue una racha increíble el año pasado".
"Este año es la primera vez que gano algo importante en tierra batida. Pero también es la confianza que me da el proceso, el que intentamos desarrollar año tras año. Además, físicamente me estoy fortaleciendo. Creo que es una combinación de todo. Esa experiencia, para jugar ciertos puntos de una mejor manera, sí, pero sobre todo siento que si mejoras físicamente, te ayuda mucho en tierra batida", recalcó ante los medios de comunicación el tenista italiano.