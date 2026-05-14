Valencia - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido en Mestalla entre ches y rayistas, ambos separados por tan sólo un punto, buscando una victoria que certifique matemáticamente la permanencia y que, a su vez, pueda acercarles a la séptima plaza que da acceso a Europa

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en Mestalla preparados para vivir este partido entre ches y rayistas. Es un duelo de contrastes. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El partido de hoy nos dará la respuesta.

Ambos están solo separados por un punto y buscan una victoria que certifique de manera matemática la permanencia y que, a su vez, puede acercarles a la séptima plaza que da acceso a Europa.

Los valencianistas, con 42 puntos, y los rayistas, con 43, todavía no están salvados matemáticamente pese a estar entre los 12 primeros clasificados. LaLiga está tan apretada que tienen posibilidades tanto de llegar a puestos europeos, que marca el Getafe con 48, como de sufrir por el descenso, que marca el Levante con 39.

Después de la importante victoria del Valencia en San Mamés, el equipo de Carlos Corberán ha cogido aire y, sobre todo, fuerza, para encarar los últimos tres partidos ligueros. Este contra el Rayo será el penúltimo partido en Mestalla que en los últimos encuentros se ha rebelado contra los jugadores y el técnico.

El club se ha unido al llamamiento de los aficionados en redes sociales para teñir Mestalla de blanco y volver a unir fuerzas para luchar por la permanencia.

Corberán recupera para el encuentro al lateral portugués Thierry Rendall mientras que sigue sin entrar en la convocatoria el delantero argentino Lucas Beltrán, así como los lesionados de larga duración Dimitri Foulquier y José Copete.

El once del Valencia podría ser muy parecido al presentado en San Mamés. De los pocos cambios que se esperan, uno sería la vuelta de Ramazani por Diego López o Luis Rioja y en ataque podría mantener a Hugo Duro o apostar por Sadiq después de su gol.

Enfrente está el Rayo, que, con la permanencia encarrilada, espera certificarla de forma matemática sin dejar de perseguir la séptima plaza, aunque será difícil ya dar caza al Getafe, que tiene cinco puntos a falta de dos jornadas, tres para los rayistas contando con este partido.

El equipo vallecano llega en plena euforia por la clasificación para la final de la Conference pero también con el desgaste propio de tantos partidos seguidos, algo que obligará a Iñigo Pérez a hacer alguna rotación.

En esas rotaciones podrían entrar jugadores como el lateral derecho albano Iván Balliu , el centrocampista Gerard Gumbau o el central senegalés Nobel Mendy , que podrían dar descanso a jugadores como Pathé Ciss, Andrei Ratiu u Oscar Valentín , que acumulan muchos minutos en sus piernas.

Quien no estará es Isi Palazón, que cumplirá su tercer partido de sanción de los siete que tiene , y el también extremo Ilias Akhomach , que se lesionó hace una semana en Estrasburgo.

La estadística de los partidos en Primera entre Valencia y Rayo es claramente favorable al equipo ché, que ha ganado catorce y solo ha perdido dos. Los otros seis fueron empate.

El Valencia ha tenido un gran recibimiento. Pese a los problemas institucionales y la crispación con los dueños del club, la afición hace piña para que el equipo salve la temporada.

Carlos Corberán aseguró que "hablar ahora mismo de objetivos no posibles no acaba de ser un mensaje ambicioso" y agregó que "lo ambicioso es que el Valencia va a luchar por pasar de 42 a 45 puntos contra el Rayo Vallecano, y eso nos va a exigir una barbaridad".

"Ese es nuestro reto, queremos hacer un gran partido para hacer los 45 puntos", aseguró en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo franjirrojo en Mestalla, un escenario del que espera el apoyo y el ambiente "de las grandes ocasiones" después de la tensión vivida en el último partido contra el Atlético de Madrid.

Corberán evitó mirar más allá del partido ni hablar de Europa si se gana al Rayo Vallecano porque "la igualdad está siendo máxima y no hay espacio de puntuación que divida a los equipos". "La lucha es la misma. Hay gente que mira hacia arriba, otra hacia abajo, y nuestro foco es el partido de mañana", agregó.

Hoy es una tarde de reencuentros. Stole Dimitrievski se vuelve a ver las caras con su exequipo y lo hace como titular por primera vez desde su fichaje por el equipo valencianista. Del mismo modo, el canterano Fran Pérez regresa por primera vez a Mestalla desde su marcha al equipo vallecano.

Dimitrievski jugó durante seis temporadas en el Rayo Vallecano, mientras que Fran Pérez se incorporó a la Academia VCF en la temporada 2013-14, debutó con el primer equipo en agosto de 2022 ante el Atlético de Madrid y jugó 77 partidos oficiales con el primer equipo.

Desde que Dimitrievski fichó por el Valencia en verano de 2024, ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones, pero en ninguna ha sido titular el meta normacedonio.

El margen es mínimo, la tensión máxima. Valencia (42) y Rayo Vallecano (43) llegan a esta cita de la antepenúltima jornada separados por solo un punto, atrapados en ese limbo incómodo en el que ni se puede celebrar ni se puede dejar de sufrir del todo. Con la permanencia aún por sellar y Europa en la mirilla, el duelo se presenta como una de esas tardes que a buen seguro marcarán el final de temporada.

Mestalla quiere volver a creer

El estadio valencianista ha transitado entre la exigencia y la desconfianza en las últimas semanas. La victoria en San Mamés ha cambiado el pulso del equipo de Carlos Corberán, que ha encontrado el oxígeno necesario en el momento justo y encara este tramo final en una mezcla de alivio y ambición.

La consigna es cerrar cuanto antes la permanencia y, si se puede, mirar hacia arriba. La séptima plaza no es una quimera en una Liga comprimida hasta el extremo. Un triunfo no solo alejaría al Valencia definitivamente el peligro, también le colocaría en una posición inesperada hace apenas unas semanas.

En lo futbolístico, no se esperan demasiadas sorpresas. La base será la del último encuentro, con la posible entrada de Largie Ramazani para agitar el frente ofensivo. Arriba, la duda se mantiene entre la continuidad de Hugo Duro o el impulso anímico de Sadiq tras ver puerta en San Mamés. Recupera efectivos Corberán, pero sigue gestionando ausencias que han condicionado su rotación durante todo el curso.

El Rayo, entre la euforia y el desgaste

Enfrente aparece un Rayo Vallecano que vive en una contradicción estimulante. Por un lado, la euforia de una temporada que puede ser histórica en Europa con la final de la Conference a la vuelta de la esquina; por otro, el desgaste acumulado de un calendario exigente. El equipo dirigido por Iñigo Pérez ha dado un paso al frente competitivo y quiere poner el broche certificando la permanencia de forma matemática.

La cercanía con los puestos europeos añade un incentivo extra. No es solo asegurar el objetivo, es intentar algo más grande. Para ello, el técnico vallecano podría introducir rotaciones que refresquen un once cargado de minutos. Nombres como Balliu o Gumbau apuntan a ganar protagonismo en una estructura que no renuncia a su identidad.

Eso sí, no todo son buenas noticias. Las bajas de Isi Palazón, sancionado, y de Ilias Akhomach, lesionado, restan desequilibrio en banda, un factor clave en el juego del Rayo. Aun así, el bloque mantiene una competitividad que le ha permitido sostenerse en la zona media-alta durante todo el curso.

Un duelo con historia… y urgencias

Más allá del contexto actual, el enfrentamiento tiene un claro color histórico favorable al Valencia. Ya se sabe que las estadísticas pesan poco cuando lo que hay en juego es el presente. Ambos equipos llegan con necesidades similares y objetivos cruzados, en un partido que promete ritmo, tensión y poca especulación.

Ya no se trata solo de sumar, se trata de elegir hacia dónde mirar en las dos últimas jornadas. Esta tarde se sabrá si unos u otros logran el alivio definitivo o apostarán por la ilusión europea. Este partido puede cambiarlo absolutamente todo.