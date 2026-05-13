Iñigo Pérez avisa antes medirse al Valencia: "Los tres partidos que nos quedan deben ser victorias"

El entrenador del Rayo Vallecano analiza un duelo complejo ante el Valencia mientras exige los nueve puntos en esta recta final de campeonato. Además, reivindica el nivel de Lejeune en plena batalla por la salvación: "Es uno de los mejores centrales de LaLiga y lo está demostrando"

Iñigo Pérez ha hablado en la previa del Valencia - Rayo Vallecano que tendrá lugar mañana jueves en Mestalla. El equipo franjirrojo acabó empatando en el partido de la última jornada de LaLiga EA Sports, ante el Girona, por lo que se sitúan en la décima posición de la clasificación con 43 puntos, a tan solo cuatro del descenso.

En este sentido, Iñigo Pérez ha valorado diferentes temas en rueda de prensa, como la propia visita al Valencia en Mestalla, la cercanía con respecto a las posiciones de Europa, la sanción a Isi Palazón o el momento de forma de Lejeune y la falta de mínutos de Gumbau.

El Rayo Vallecano no levanta el pie: Iñigo Pérez reclama un 9/9 para alcanzar el objetivo

De esta manera, Iñigo Pérez ha comenzado ofreciendo una valoración de lo que espera ante el Valencia: "Es un partido complejo, los que están en medio de dos son difíciles de adivinar por las variantes en la alineación. Somos dos entrenadores con una identidad clara. Hay que tener capacidad de adaptación. Debemos ser fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos".

El entrenador del Rayo Vallecano se ha querido referir a la zona europea de la tabla de LaLiga EA Sports: "El objetivo, tal y como está la clasificación, todavía es más claro. Están apretando los de abajo. Los tres partidos que nos quedan deben ser victorias. La salvación nos dará el siguiente objetivo prácticamente también".

Iñigo Pérez, entre la gloria y el vértigo: "Lo del Rayo es histórico, no tengamos mal de alturas"

Por otro lado, Iñigo Pérez destacó la importancia de la mentalidad de aquí en adelante: "Suceda lo que suceda hay que resetear. Físicamente están preparados. Tenemos el combustible vacío, varias bajas... Estamos corriendo riesgos. No se puede obviar que es muy importante ganar para la salvación. Si por el camino perdemos gente es un daño colateral".

Tras alcanzar la final de la Conference, Iñigo Pérez fue preguntado por Luis Enrique, Arteta y Unai Emery: "Las comparaciones no son justas. Yo acabo de empezar y me queda mucho para alcanzar esas cosas. Lo del Rayo es algo histórico. Si hemos llegado a la cima, hay que mirar hacia abajo y ser consciente de dónde está para controlar el peligro y no tener mal de alturas. No perder de vista nuestro origen".

Iñigo Pérez: "La igualdad en la clasificación nos obliga a crecer"

Iñigo Pérez comentó la intensa lucha por la salvación: "Ojalá pudiera ser ajeno a la clasificación y no tener ese sufrimiento. Es positivo para LaLiga. Si consigues salvarte tienes opciones de tener acceso a situaciones como la de este año. La igualdad nos obliga a crecer".

El entrenador del Rayo también tuvo elogios hacia Lejeune: "Es de estos casos que me alegran especialmente porque es muy buena persona, lo consigue sin ruidos.... No hay una edad para poder rendir. Es uno de los mejores centrales de LaLiga y lo está demostrando. Es una cuestión de mentalidad y va más allá de jugar bien o jugar mal. Es fundamental. Es primordial para el tipo de juego que practicamos".

Iñigo Pérez enfría el 'Caso Isi' y arropa a Gumbau: "Es intachable, es normal que pida jugar"

Iñigo Pérez volvió a hablar de la sanción a Isi Palazón: "En el momento genera frustración, indignación... Cuando se ha aceptado, pensamos cómo hacer para que mantenga esa forma para la final. El resto de reflexiones quedaron en el pasado".

Sobre Gumbau, que viene de reclamar más minutos públicamente, el técnico del Rayo Vallecano quiso explicar que "todo el mundo quiere jugar más. Ayer salí muy tarde de aquí y cuando salí le vi porque vino a hacer prácticas con los chicos de la cantera. Es alguien intachable y excepcional. Me parece normal que reclame minutos".

Iñigo Pérez avisa: "La portería del Valencia no es sencilla y Dimitrievski está muy bien"

Iñigo Pérez no tuvo dudas en alabar el momento de Dimitrievski: "Dimi está muy bien. Le veo con confianza, siempre la ha tenido. La portería del Valencia no es sencilla. Hay que saber lidiar con esa presión. Su entrenador se ocupa de esto. Van cumpliendo objetivos. Nos costará hacer gol".

Por último, sobre la presencia de Jorge de Frutos en la prelista de España para el Mundial, Iñigo Pérez apunto que "es un paralelismo con lo que está viviendo el equipo de forma colectiva. Jorge es nuestro abanderado. Con lo humilde que es, tarde o temprano hay gente que se fija, a pesar del escudo. Es lo mismo que nos ha ocurrido a todos. Ojalá pueda ir al Mundial".