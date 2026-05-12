El Rayo Vallecano busca entrenador: Carles Martínez encabeza la lista de sustitutos para Íñigo Pérez

El técnico navarro tiene una oferta para renovar tras llevar al Rayo a la final de la Conference, pero el Villarreal sigue al acecho y el club trabaja en varias alternativas

El Rayo Vallecano vive uno de los momentos más importantes de su historia tras clasificarse para la final de la Conference League ante el Crystal Palace. Sin embargo, mientras Vallecas sueña con levantar el título en Leipzig, el futuro del banquillo empieza a convertirse en un asunto prioritario.

Íñigo Pérez acaba contrato en junio y todavía no ha decidido si continuará. Según informa Santi Aouna, el Rayo ya trabaja con posibles sustitutos, con Carles Martínez Novell, actual técnico del Toulouse, entre los nombres que figuran en la lista.

Íñigo Pérez tiene una oferta del Rayo Vallecano para renovar

La prioridad del Rayo Vallecano sigue siendo retener a Íñigo Pérez. El entrenador navarro ha elevado el techo competitivo del club y ha firmado una temporada histórica, culminada con la clasificación para la primera final europea de la entidad.

Raúl Martín Presa ya ha movido ficha. En declaraciones a RNE, el presidente rayista confirmó que trasladó al técnico el deseo del club de que continúe durante varias temporadas más: “Le comuniqué a Íñigo que queríamos que continuase varios años más”.

El máximo dirigente franjirrojo también explicó que le preguntó directamente qué necesitaba para seguir, tanto en el plano económico como estructural. Esa frase resume el punto clave de la negociación: no se trata solo de dinero, sino de proyecto.

Villarreal amenaza la continuidad de Íñigo Pérez en Vallecas

La gran amenaza para el Rayo es el Villarreal. El Submarino Amarillo aparece desde hace semanas vinculado al futuro de Íñigo Pérez, que podría interpretar una propuesta groguet como el salto natural a un proyecto con mayor estructura, presupuesto y ambición europea.

Ese escenario obliga al Rayo a moverse con prudencia. Presa ha insistido en que no quiere activar conversaciones definitivas con otros entrenadores hasta recibir una respuesta oficial de Íñigo Pérez: “Estoy esperando la contestación de Íñigo. Nuestra intención es retenerlo y hacer el mayor de los esfuerzos para ello”.

Carles Martínez Novell entra en la lista del Rayo Vallecano

Según la información de Santi Aouna, uno de los nombres que gusta en Vallecas es Carles Martínez Novell. El entrenador catalán dirige al Toulouse FC desde junio de 2023 y encaja en el perfil de técnico joven, formativo y con una idea de juego definida.

Su candidatura tendría sentido dentro de una lista corta de alternativas. El Rayo no busca simplemente un sustituto, sino un entrenador capaz de sostener una identidad competitiva que ha funcionado muy bien con Íñigo Pérez: intensidad, valentía, presión, agresividad en campo rival y una gestión emocional muy ligada al ambiente de Vallecas.

Albert Celades, Francisco Rodríguez y Raúl González también aparecen

La lista no se queda solo en Carles Martínez. Entre los candidatos también figuran Albert Celades, Francisco Rodríguez y Raúl González, tres perfiles muy diferentes que reflejan que el Rayo está explorando varios caminos.

Celades aportaría conocimiento del fútbol español, experiencia en estructuras de alto nivel y un perfil más asociativo. Francisco Rodríguez, en cambio, representa un entrenador más habituado a contextos de pelea competitiva, permanencia y rendimiento inmediato en LaLiga.

El nombre de Raúl González tiene una dimensión distinta. Su pasado en el Real Madrid Castilla y su peso como figura del fútbol español le convierten en una opción de alto impacto mediático, aunque también con interrogantes sobre su encaje en un club tan particular como el Rayo.

La final ante el Crystal Palace condiciona el mercado del Rayo

El momento deportivo del Rayo convierte la situación en todavía más delicada. El equipo acaba de eliminar al Estrasburgo y se jugará la Conference League ante el Crystal Palace en Leipzig, una cita que puede cambiar la dimensión del club.

Ganar el título sería un hito histórico y reforzaría aún más la figura de Íñigo Pérez. También aumentaría la dificultad de retenerle, porque su cotización como entrenador crecería de forma evidente en el mercado.

Además, la planificación de la próxima temporada dependerá del escenario final. No es lo mismo construir un equipo tras cerrar una campaña histórica que hacerlo con el reto añadido de defender un título europeo o volver a competir fuera de España.

El Rayo Vallecano vive entre el sueño europeo y la incertidumbre del banquillo

El Rayo está ante una contradicción muy propia de los clubes que crecen rápido. Mientras celebra el mayor éxito europeo de su historia, también debe prepararse para la posible salida del entrenador que lo ha hecho posible.

Íñigo Pérez tiene la oferta de renovación sobre la mesa y el club quiere hacer un esfuerzo para mantenerlo. Pero el interés de otros proyectos obliga a Vallecas a tener un plan alternativo.

Carles Martínez Novell aparece como una opción seria dentro de una lista donde también están Celades, Francisco y Raúl. El Rayo no quiere perder tiempo, pero tampoco quiere precipitarse. Primero espera a Íñigo. Después, si toca, tendrá que elegir al entrenador que herede el proyecto más ilusionante de su historia reciente.