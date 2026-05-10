Íñigo Pérez deja claro que su decisión en el Rayo Vallecano no depende de la Conference League

El técnico del cuadro de Vallecas habló este domingo en la previa del duelo ante el Girona de LaLIga EA Sports. Con su futuro por decidir, fue contundente: "No creo que influya nada en la final de Leipzig"

El Rayo Vallecano e Íñigo Pérez podrían estar viviendo sus últimos partidos juntos. Íñigo Pérez tiene una oferta de renovación del Rayo Vallecano sobre la mesa que el técnico aún no ha respondido. El Rayo Vallecano disputará el próximo 27 de mayo la final de la Conference League ante el Crystal Palace pero este mismo domingo, Íñigo Pérez se ha encargado de aclarar que su futuro no depende de lo que pase ante el cuadro británico.

Íñigo Pérez no ha dejado lugar a las dudas este domingo sobre si su decisión se verá influida por lo que pase en la final de la Conference League: "No creo que influya nada la final de Leipzig en mi futuro. No me muevo en esos parámetros".

Íñigo Pérez tiene la decisión tomada en el Rayo Vallecano

Íñigo Pérez además dejó claro que la decisión está tomada pero que en plena competición no es momento de hablar. Si confirmó su felicidad en el Rayo Vallecano: "Es una decisión que creo que está clara por mi parte y meditada. No corresponde ahora hablar, solo decir que estoy tremendamente feliz ahora mismo". Recordemos que Íñigo Pérez suena con fuerza para ser el sustituto de Marcelino García Toral en un Villarreal que ya ha confirmado la salida del técnico que les ha metido por segundo año consecutivo en Champions League.

La importancia de la salvación para el Rayo Vallecano

Íñigo Pérez admitió que tras clasificarse ante el Estrasburgo para la final de la Conference League, la primera de su historia, han sido días muy felices: "Han sido días preciosos en cuanto a lo que se ha conseguido para poder saborearlo. Por eso ayer tuvimos descanso pero la cercanía del calendario entre partidos nos centra en el Girona. Mañana es un partido igual o más importante que el que jugamos el otro día en Estrasburgo porque nos da ese título de salvación".

El técnico del Rayo Vallecano valoró también la capacidad de su equipo para tener en este tramo final de temporada una buena dinámica ya que es algo que llevan buscando desde el principio de curso: "Llegamos en una buena dinámica en cuanto a juego y resultados, que es algo que a lo largo de la temporada nos ha costado mucho. Venimos todo el año aprendiendo de esto. A estas alturas hemos aprendido y creo que podemos estar preparados para jugarlo".

El duelo ante un Míchel que es un mito en el Rayo Vallecano

Íñigo Pérez se atrevió a vaticinar las palabras que tendrá su homólogo en el Girona, Míchel, sobre la temporada del Rayo Vallecano: "Mañana tendremos tiempo suficiente de hablar con Míchel. Nos felicitará y elogiara como siempre hace. Es una pena que nos tengamos que enfrentar ahora". Además, apostó por centrarse en el desarrollo del equipo y no pensar en la distancia con el descenso que ahora mismo para el Rayo Vallecano es de cinco puntos: "No miro las distancias que tenemos con los equipos que marcan el descenso. Con tantos meses de competición pensar en eso te quita energía. Intento centrarme en el desarrollo del equipo".