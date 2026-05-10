El Rayo da por perdido a Iñigo Pérez: deja sin respuesta a la renovación y a otra oferta

El técnico pamplonés mantiene muy vigente el pacto verbal con el club amarillo aunque ambas partes han acordado no anunciar ningún movimiento hasta que no se resuelvan los objetivos deportivos del equipo de Vallecas

El pacto de palabra entre Iñigo Pérez y el Villarreal se mantiene tan vigente como inalterable. El club castellonense tiene decidido que el pamplonés sea el relevo de Marcelino García Toral en el banquillo de La Cerámica y su fichaje se da por cerrado a falta de que se cumplan los plazos marcados por ambas partes para su oficialización.

La hoja de ruta es cristalina. No habrá anuncio oficial hasta que el Rayo Vallecano haya resuelto sus objetivos deportivos, por lo que nada se hará público hasta que el equipo madrileño no dispute la final de la Conference League.

Acuerdo total, aunque sin firma

El acuerdo entre el técnico navarro y el Villarreal es total, aunque todavía no hay nada firmado. Solo es un acuerdo verbal. El entrenador conoce las condiciones, la duración del contrato -dos temporadas más una opcional- y ya ha dado el visto bueno al proyecto. Sin embargo, el contexto competitivo obliga a aplazar cualquier formalización pública por una simple cuestión de respeto y buenos modales con el club de Vallecas.

No se descarta que pueda sellarse el pacto por escrito antes de finalizar la temporada, pero esto se haría con máxima discreción para no perjudicar al entrenador en su relación y buenos modales con el Rayo Vallecano. El Fulham ha tocado a su puerta para conocer sus intenciones en caso de que Marco Silva deje libre este banquillo en la Premier, pero el técnico tiene muy claro que su siguiente paso está en La Cerámica.

En el club amarillo ya han anunciado el adiós de Marcelino, pero no tienen prisa por decir quién será su sucesor mientras haya que cerrar primero la temporada, con la pelea por la tercera plaza aún abierta.

La oferta de renovación, sin respuesta

En paralelo, el Rayo Vallecano continúa inmerso en el momento más importante de su historia reciente. Clasificado para la final de la Conference League, que disputará el próximo 27 de mayo frente al Crystal Palace, y con la permanencia en Primera División encarrilada, el equipo madrileño mantiene el foco exclusivamente en lo deportivo. En este escenario, el propio Iñigo Pérez ha evitado pronunciarse sobre su futuro y se ha mostrado incluso molesto ante este tipo de especulaciones, más allá de insistir en que todo se decidirá al término del curso.

Mientras tanto, en Vallecas admiten que siguen esperando una respuesta a la propuesta de renovación que el club le trasladó hace semanas. Evidentemente, el hecho de que la oferta no haya obtenido contestación deja muy poco lugar a la ilusión de su continuidad. Con el paso del tiempo, este acercamiento ha ido perdiendo fuerza ante la evidencia de que el técnico tiene decidido dar el salto. Desde la entidad presidida por Raúl Martín Presa se mantiene el respeto por los tiempos, aunque internamente ya se asume la necesidad de planificar un relevo.

Un entrenador idóneo para el Villarreal

El Villarreal lleva meses siguiendo de cerca la evolución del entrenador de Navarra. Su nombre ha ido ganando peso progresivamente hasta convertirse en la primera opción para liderar la nueva etapa del club. La dirección deportiva valora especialmente su capacidad para construir equipos competitivos con recursos limitados, así como su propuesta futbolística y su perfil, alineado con la idea de rejuvenecer el proyecto.

El crecimiento de Iñigo Pérez ha sido uno de los más destacados en los banquillos del fútbol español en los últimos años. Tras iniciar su etapa en el Rayo como asistente de Andoni Iraola, asumió el cargo de primer entrenador en febrero de 2024, sin experiencia previa en esa función. Desde entonces, ha conseguido dotar al equipo de identidad, estabilidad y ambición, logrando dos permanencias holgadas, encaminando una tercera y llevando al club a competir en Europa con un rendimiento notable.

Su papel en la presente edición de la Conference League ha terminado por consolidar su candidatura. El Rayo no solo ha alcanzado la final, sino que lo ha hecho mostrando una notable solidez competitiva, un aspecto que ha reforzado la convicción del Villarreal en su elección.

Así, el proceso está definido. El siguiente paso será resolver la salida de Iñigo Pérez de Vallecas para, posteriormente, hacer público su fichaje por el Villarreal. Salvo giro inesperado, este movimiento se considera cerrado a todos los efectos. Todo es una simple cuestión de tiempo.