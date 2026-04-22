Acuerdo de palabra entre Iñigo Pérez y el Villarreal

Ambas partes tendrían ya un pacto cerrado a falta de firma: el entrenador navarro conoce ya las condiciones y la duración del contrato y habría dado su aprobación. No se hará nada oficial hasta que Villarreal y Rayo dejen de tener objetivos deportivos en disputa

El acuerdo entre Iñigo Pérez y el Villarreal es cosa hecha. El todavía entrenador del Rayo Vallecano se habría decantado finalmente por la propuesta del club castellonense tras saberse también en el radar del Athletic. La entidad bilbaína le ha tenido muy en consideración para relevar a Ernesto Valverde, pero el primero en sus quinielas ha sido siempre Edin Terzic y de ahí que Pérez haya alcanzado ya un pacto con el club amarillo.

Desde la ruptura de las negociaciones de renovación con Marcelino García Toral, el Villarreal ha ido siguiendo muy de cerca la evolución del técnico pamplonés y lo cierto es que no ha dejado de convencer a base de resultados, sobre todo a nivel continental en Conference League, donde tiene a su equipo entre los cuatro mejores del torneo.

La dirección deportiva ha elegido a Iñigo Pérez porque encaja a la perfección en la continuidad del proyecto deportivo. El acuerdo estaría ya cerrado a falta de firma oficial.

Según informó el especialista Matteo Moretto en Radio Marca, el Villarreal ya tiene el 'sí' del entrenador y solo resta por decidir cómo y cuándo se escenificará su fichaje, aunque todo apunta a que será cuando Villarreal y Rayo Vallecano dejen de tener objetivos deportivos en liza y no se jueguen nada.

Primero se oficializarán las salidas en Rayo y Villarreal, después el fichaje

El equipo todavía dirigido por Marcelino está muy cerca de certificar matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Champions, lo cual se demorará, cuanto menos, hasta la jornada 34, programada para comienzos de mayo. Por su parte, el Rayo sigue vivo en Europa y nada se confirmará hasta que no concluya su aventura en la Conference -ya sea en semifinales o tras la gran final-, sin olvidar que todavía debe asegurar su permanencia en Primera, una meta que le obligará a pelear hasta el final del campeonato.

Los pasos lógicos serán confirmar el adiós de Marcelino, hacer lo mismo con Iñigo en Vallecas y confirmar el movimiento hacia Villarreal del técnico nacido en Pamplona.

Así las cosas, y con todo acordado a nivel verbal, ambas partes se habrían emplazado a más adelante para rubricar el acuerdo con la firma oficial del contrato. Iñigo ya conocería las condiciones y la duración del contrato y habría dado su aprobación a la oferta. La operación se da por cerrada a falta de los últimos detalles formales. Así, salvo giro inesperado de los acontecimientos, el asunto está zanjado.

Iñigo ha ido dejando algunas 'pistas'

El crecimiento de Iñigo Pérez en los banquillos ha sido muy llamativo. Llegó al Rayo inicialmente como ayudante de Andoni Iraola, pero cuando asumió el mando del equipo dio un paso adelante que le ha situado entre los entrenadores mejor valorados de Primera División. Su capacidad para competir con recursos limitados y su estilo de juego han llamado la atención de clubes con grandes aspiraciones.

En cuanto al Villarreal, el interés no es nada nuevo. Ya antes del importante duelo europeo frente al AEK Atenas comenzaron a surgir informaciones que vinculaban al técnico con el conjunto castellonense. Lo que entonces era una posibilidad hoy se ha convertido en una decisión prácticamente tomada.

En Vallecas, la noticia se da por asumida con cierta resignación ya que se entiende que el salto lógico en la fulgurante carrera del navarro sea un banquillo 'Champions' como el de La Cerámica. No obstante, esto no quita que duela verlo marchar.

Mientras tanto, Iñigo ya ha dejado entrever que no continuará en el Rayo, una decisión que también viene motivada por cierto descontento con la gestión de la entidad. No es la primera vez que señala problemas estructurales y decisiones que no comparte con la directiva. Su relación con la plana mayor de Martín Presa no ha sido nunca sencilla, un factor que habría terminado de desnivelar la balanza hacia su marcha.