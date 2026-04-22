Almada no piensa en futuro: "El Oviedo debe centrarse solo en ganar al Villarreal"

El técnico carbayón insiste en priorizar el duelo de LaLiga en el Carlos Tartiere, confirma posibles rotaciones por la carga física y destaca la importancia del apoyo de la afición en este tramo final

Guillermo Almada compareció este miércoles en la previa del Oviedo - Villarreal de la jornada 33 de LaLiga. El técnico uruguayo dejó claro que el equipo solo piensa en el próximo partido, clave para la permanencia.

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El entrenador confirmó que hará rotaciones por la carga de partidos y destacó la mejora física del equipo, que afronta el duelo con optimismo y el respaldo de una afición volcada en el Carlos Tartiere.

El Villarreal, única prioridad en el horizonte

Almada fue tajante al marcar el foco del equipo: el Villarreal. El técnico recalcó que no existe margen para mirar más allá, pese a la cercanía de otros compromisos importantes, como un duelo directo ante el Elche el fin de semana.

“El partido más importante es el más cercano”, afirmó, subrayando que el grupo está centrado exclusivamente en el duelo del jueves. El entrenador considera que cualquier distracción puede penalizar en un momento tan importante de la temporada. El técnico azul reconoce la dificultad del rival, un equipo con “una gran plantilla” y jugadores determinantes que exigirán la mejor versión del Oviedo.

Rotaciones y gestión del desgaste físico

La acumulación de partidos obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones. Almada confirmó que realizará rotaciones para evitar problemas físicos en una plantilla que no está habituada a este ritmo competitivo tras una jornada intersemanal.

“Son menos días para recuperarse y ya lo hemos sufrido antes”, explicó, recordando experiencias recientes en las que el cansancio pasó factura al equipo.

Aun así, el técnico se mostró satisfecho con la evolución física del grupo. “Estamos mejor que antes”, aseguró, destacando la capacidad del equipo para sostener esfuerzos prolongados. En este sentido, jugadores como Ejaria podrían tener minutos. El centrocampista ha mejorado físicamente, aunque todavía no está preparado para completar un partido entero.

Claves tácticas ante un rival de calidad

Almada también profundizó en el análisis del Villarreal, destacando su calidad técnica y su capacidad para dominar los partidos si se le concede la iniciativa. “Si les das el balón, se sienten cómodos”, advirtió, señalando la importancia de mantener la concentración defensiva y gestionar bien la posesión.

El técnico insistió en la necesidad de activarse rápidamente tras pérdida para evitar que el rival explote su talento en transición, con jugadores muy veloces en ataque como Pépé, Ayoze o Mikautadze. Además, recalcó que la solidez defensiva será fundamental para competir. “Nos va a exigir mucha concentración”, afirmó, consciente de que cualquier error puede ser determinante.

Optimismo y mentalidad para lograr la permanencia

Con las últimas dos victorias consecutivas, ante Sevilla y Celta, Almada puede mantener un discurso positivo. El entrenador considera que el equipo va por el buen camino y que debe mantener esa línea. “Siempre fui optimista”, aseguró, convencido de que el trabajo y la constancia acabarán ayudando a lograr la permanencia.

El objetivo es claro: sumar puntos para abandonar la zona roja. El técnico asumió la responsabilidad sobre la trayectoria del equipo, pero insiste en mirar hacia adelante.

La afición, un factor clave en el Tartiere

Uno de los aspectos más destacados por Almada fue la conexión con la afición. El entrenador considera que el apoyo del público está siendo fundamental para mantener al equipo competitivo. “Nos sentimos respaldados desde el primer día”, afirmó, poniendo en valor el compromiso de los seguidores en una temporada con momentos muy complicados.

El técnico confía en que el ambiente en el Carlos Tartiere vuelva a ser un impulso decisivo ante el Villarreal, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia, como ya ocurrió frente al Sevilla.

Sin distracciones: todo por el presente

Almada cerró su intervención dejando claro que el equipo no piensa en el futuro ni en la próxima temporada. Toda la energía está centrada en el día a día.

“No podemos desconcentrarnos”, señaló, insistiendo en que el único camino es competir al máximo en cada partido.

Con la permanencia en juego, el Oviedo afronta el duelo ante el Villarreal como una auténtica final, en la que sumar tres puntos puede marcar un antes y un después en su temporada, cuando la permanencia se sitúa a 6 puntos.