El Real Oviedo confirma su tercera incorporación a la espera de cerrar el nuevo entrenador

Jacobo González aterriza en un Oviedo en plena reconstrucción. El conjunto carbayón sigue acelerando su planificación y suma al extremo madrileño hasta 2028, un refuerzo de peso para una delantera que busca recuperar pegada tras un año convulso en el Carlos Tartiere

El Oviedo sigue poniendo la directa perfeccionando su plantilla de cara a la temporada que viene. Tras confirmar los fichajes de Pablo Sáenz y Youness Lachhab, el club carbayón ha hecho oficial la llegada de Jacobo González, hasta ahora jugador del Córdoba. El madrileño asume el reto, de nuevo en Segunda División, tras pasar anteriormente por las filas del Alcorcón, Andorra, Sabadell o Tenerife, entre otros.

Además, Jacobo González firma hasta junio de 2028, poniendo el foco en intentar ascender y subir al Real Oviedo a Primera División tras un año en el que han pasado hasta tres entrenadores por el Carlos Tartiere. Por ello, el extremo, que viene de hacer nueve goles con el Córdoba esta temporada en LaLiga Hypermotion, se pondrá a las filas del equipo asturiano y competirá por un puesto en el once titular.

El Córdoba pierde a un Jacobo González que defenderá los colores del Oviedo en el Tartiere

Jacobo González viene de ser uno de los pilares del Córdoba esta pasada temporada. El extremo ha tenido minutos en 40 de las 42 jornadas que han disputado los de Iván Ania, que han terminado en la novena posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion con 61 puntos. De esta manera, la mala racha entre febrero y marzo le dejó al equipo andaluz sin prácticamente opciones de aspirar a puestos de playoff de ascenso a Primera División.

No obstante la temporada de Jacobo González ha despertado el interés del Real Oviedo, que sufrirá salidas importantes en este mercado de fichajes como la de Federico Viñas, que se encontraba cedido hasta junio por el Club León. Misma situación con jugadores como Thiago Borbas, con contrato en el Bragantino de Brasil. Por ello, el exfutbolista del Córdoba se encontrará con Hassan o Ilyas Chaira, entre otros, de la zona de ataque.

Jacobo Ramón firma por un Oviedo sin gol en el último año en Primera División

El Oviedo, en búsqueda del nuevo entrenador, firma su segunda incorporación para la parcela ofensiva, tras la llegada de Pablo Sáenz, procedente del Granada. La dirección deportiva tiene claro la zona que hay que fortalecer de cara a la próxima termporada en Segunda División. Cabe recordar que el conjunto carbayón viene de ser el equipo que menos goles ha anotado en Primera esta pasada campaña, con un total de 26.

Por ello, el Oviedo ha cerrado el fichaje de Jacobo Ramón, que ya fue tanteado en enero. Tras dejar al Córdoba en la parte media-alta de LaLiga Hypermotion, el extremo madrileño llega con el reto de ganarse la confianza del nuevo entrenador que aterrice en el Carlos Tartiere. El factor a favor del jugador de 29 años es que ya conoce la categoría por sus anteriores etapas, también en equipos como el Alcorcón o Andorra.

Comunicado oficial del Oviedo anunciando el fichaje de Jacobo González

"El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Jacobo González para que se convierta en nuevo jugador del conjunto azul hasta junio de 2028.

Jacobo González, de 29 años, nació el 25 de marzo de 1997 en Madrid. El nuevo futbolista del Real Oviedo se formó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta recalar en la AD Alcorcón "B", que militaba por aquel entonces en Tercera Federación.

Tras pasar por el CF Rayo Majadahonda y el CF Villanovense, el atacante madrileño firmó por el Real Club Celta de Vigo "B". Con el cuadro gallego llegó a debutar con el primer equipo en Primera División saliendo de titular ante el FC Barcelona el 27 de junio de 2020.

Después de su paso por Vigo, y tras jugar en el CD Tenerife, el extremo se marchó al CE Sabadell FC donde realizó una gran campaña y anotó 13 tantos. Tras su buena año, Jacobo González regresó a la categoría de plata y defendió los colores de varios conjuntos como el FC Andorra, la AD Alcorcón y el Córdoba CF.

En el combinado andaluz, donde jugó esta temporada, el madrileño fue una pieza importante para el conjunto de Iván Ania y sumó más de 3.100 minutos. Además, anotó nueve goles y repartió una asistencia"