Santi Cazorla sorprende tras anunciar su retirada: "Seguía teniendo el amor y las ganas por seguir jugando"

Pocos diás después de anunciar su adiós del fútbol, el de Llanera reconoce que hubo momentos en los que "tenía claro que me retiraba" al no sentirse importante en el Oviedo y que esperó hasta el final para saber qué quería el club

Santi Cazorla se ha sincerado pocos días de decir adiós definitivamente al fútbol. A sus 41 años, el ya excentrocampista ha elegido el Carlos Tartiere para reflexionar, junto a seis periodistas, sobre los motivos de la decisión tomada, además de una conversación con Julián Calero, entrenador del equipo carbayón, que ha sido decisiva. Además, el de Llanera ha dejado claro sus mejores momentos de su carrera, con especial mención a España y el Villarreal.

Santi Cazorla: "Durante la temporada hubo un momento que tenía claro que me retiraba"

De esta manera, Santi Cazorla habló sobre si el Oviedo no hizo todo para que siguiese: "Yo me veía para jugar, si hubiera tenido lesiones o sufriendo muchísimo a nivel físico… pero fue al contrario. Acabé jugando, tuve buenas sensaciones y tenía la espinita de volver a intentarlo un año más. Muchas veces cuando se dice ‘él decide’ no es así".

Por ello, Santi Cazorla afirmó rotundamente que "es verdad que he sentido algunas cosas durante la temporada pasada que me han hecho ver que no tengo el rol ni la importancia que yo decido tener. Es respetable y no hay nada que reprochar. Durante la temporada hubo un momento que tenía claro que me retiraba porque no participaba en muchos partidos y veía que no era importante".

Santi Cazorla: "Decidí esperar hasta última hora para ver qué quería el club"

Además, el de Llanera explica el proceso de decir adiós: "No quería ser una carga para el club, era una sensación que yo tenía. Luego la plantilla me dijo que esperase al verano, que no me precipitase y les decidí hacer caso. Hubo momentos que variaron en ese sentido. Decidí esperar hasta última hora para ver qué quería el club y por eso paré la despedida. Es una decisión mía personal de lo que yo siento".

En este sentido, Santi Cazorla ha argumentado que "todos han tenido respeto y me han dicho las cosas claras, pero la decisión la tomo yo. Si no voy a tener un rol que yo creo que es el idóneo o voy a ser un problema, yo voy a apartarme. Es una decisión totalmente personal porque no voy a tener el rol de ser importante".

Santi Cazorla: "Julián Calero fue sincero conmigo, porque estaba en un momento de dudas"

Por otra parte, Santi Cazorla quiso desvelar la conversación con Julián Calero: "La opinión del míster para mí era decisiva porque es el que va a llevar el timón del equipo. He tenido una relación corta, pero intensa y sana. Hemos tenido una conversación hace pocos días y me ha dicho lo que él piensa y eso me ha ayudado a tomar la decisión. Él fue sincero conmigo, porque estaba en un momento de dudas y me ayudó a tomar la decisión".

Sobre si se planteó acabar la carrera en otro club diferente al Oviedo, Cazorla, que anunció su retirada el pasado jueves, dejó claro que "no, para nada. Mi sueño era acabar en mi casa, daba igual que me hubieran llegado ofertas o no. No he tenido ninguna duda ni me he planteado seguir jugando a fútbol fuera de Oviedo. Cumplí el sueño de niño de terminar en casa, la etapa se acaba aquí y así iba a hacer".

Santi Cazorla: "Creo que podía ser importante sobre todo tras el descenso a Segunda"

Santi Cazorla, que en abril dejó en el aire su futuro, eligió los tres momentos más importante de su carrera: "El ascenso con el Oviedo lo pongo en el número uno de todo lo que he vivido, y me quedaría también con la primera Eurocopa de 2008 y con mi debut con el Villarreal en Primera División".

Por último, el exjugador del Oviedo sorprendió por el motivo de su decisión de colgar las botas: "Mucha gente se ha quedado sorprendida de que me retire. Es verdad que seguía teniendo el amor y las ganas por seguir jugando, creo que podía ser importante sobre todo tras el descenso a Segunda. Creo que en primera me hubiera quedado un poco grande quedarme en el club. Las circunstancias son las que son y hay que respetar todas las partes".