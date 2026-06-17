Haissem Hassan puede dejar un inesperado pellizco millonario en La Cerámica

El Villarreal CF se aseguró mantener el 40% de una futura plusvalía o venta del futbolista y todo apunta a que el Real Oviedo tendrá que traspasarlo después de su participación en el Mundial

La planificación deportiva del Villarreal CF examina nuevas operaciones de mercado, en este caso ajenas, por los ingresos que pueden reportar a las arcas de La Cerámica a la hora de abordar nuevas incorporaciones propias.

Una de esas operaciones afecta directamente a Haissem Hassan, futbolista que ya no pertenece a la disciplina grogueta pero cuyo futuro sigue estrechamente ligado a Vila-real. El extremo franco-egipcio, actualmente en las filas del Real Oviedo, apunta a protagonizar uno de los movimientos del verano ya que el club ovetense se verá obligado a venderlo, una opción que repercutirá directamente en el Villarreal puesto que recibirá una importante cantidad económica gracias al porcentaje que conservó sobre una futura venta del jugador.

Una cláusula que puede dar sus frutos

Cuando Hassan salió definitivamente del Villarreal, la entidad castellonense se aseguró mantener el 40% de una futura plusvalía o venta del futbolista. Esta decisión se valora actualmente como un auténtico acierto para las arcas amarillas.

Según las informaciones que llegan desde Asturias, el atacante podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador del Oviedo. No es una situación nueva. Ya durante el pasado mercado invernal estuvo muy cerca de abandonar el Carlos Tartiere después de que el Trabzonspor turco pusiera sobre la mesa una oferta valorada en seis millones de euros, además de incluir al delantero ucraniano Danylo Sikan en la operación.

El conjunto asturiano optó entonces por rechazar la propuesta. La prioridad era mantener a uno de sus futbolistas más desequilibrantes para afrontar con mayores garantías la lucha por la permanencia en Primera División. Sin embargo, el descenso consumado obliga irremisiblemente a la venta.

Hasta 2,4 millones para el Villarreal

La posible salida de Hassan es observada con especial interés desde los despachos de La Cerámica. Las matemáticas son sencillas. Si el Oviedo recibiera una propuesta similar a la que rechazó en enero, cifrada en seis millones de euros, el Villarreal tendría derecho a percibir alrededor de 2,4 millones de euros gracias al porcentaje que conserva.

El Villarreal traspasó a Hassan al Real Oviedo en el verano de 2024 por un millón y medio de euros. Desde entonces, su valor de mercado no ha dejado de crecer, por lo que todo hace indicar que se producirá un ingreso incluso mayor que el de su venta gracias a este porcentaje. El contrato del egipcio con el club asturiano se alarga hasta junio de 2027.

Se trataría de un ingreso muy interesante para un club que sigue trabajando para reforzar la plantilla de cara a una temporada especialmente exigente. Obtener una cantidad cercana a los dos millones y medio de euros por un jugador que ya no forma parte del equipo sería una noticia excelente para la planificación económica del verano.

Además, en el actual contexto del mercado, cualquier ingreso extraordinario puede convertirse en una herramienta fundamental para acometer operaciones o equilibrar determinadas partidas presupuestarias.

Hassan abre la puerta a una salida

Las propias palabras del futbolista invitan a pensar que el traspaso está cantado. Tras el último encuentro liguero del Oviedo, el extremo reconoció que desconoce cuál será su futuro, aunque dejó varios mensajes que alimentan las especulaciones. "Estoy muy a gusto en Oviedo, siempre me han tratado bien y he vivido el mejor momento de mi carrera. El Oviedo siempre será parte de mi corazón, pero veremos lo que pasa", comenzó señalando el atacante.

Sin embargo, Hassan también fue especialmente sincero al referirse a la posibilidad de abandonar el club este verano. "No sé si seguiré o no porque en un club como este no hay jugadores intocables. El fútbol es un negocio y por mi edad creo que puedo dejar dinero al club", afirmó sin contemplaciones.

Estas declaraciones fueron interpretadas como una aceptación natural de una posible venta. A sus 24 años, el futbolista entiende que puede ser uno de los grandes activos del Oviedo a la hora de cuadrar sus cuentas para una temporada de estrecheces en Segunda.

La venta, después del Mundial

Internacional con Egipto, el atacante del Oviedo se encuentra disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos. Su selección empató el primer partido de la fase de grupos ante Bélgica, un encuentro en el que no tuvo participación. Evidentemente, cualquier operación de salida se postergará a su participación en la Copa del Mundo ya que es un escaparate que suele revalorizar a los futbolistas ante sus posibles interesados.

Mientras tanto, el Villarreal continúa perfilando su plantilla para el nuevo curso. En La Cerámica permanecen atentos a todo lo que ocurra alrededor de Hassan y el Real Oviedo. No se trata de una operación propia ni de un fichaje estratégico, pero es un movimiento que podría generar un beneficio inesperado y muy bien recibido.

Por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, pero las declaraciones del jugador, el interés que ya despertó en enero y la delicada situación deportiva del Oviedo tras el descenso hacen pensar que su salida vuelve a ser una posibilidad muy real.