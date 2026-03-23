Hassan recibe la llamada de Egipto y podría debutar en el amistoso contra España

El extremo del Oviedo, ante la baja de Mohamed Salah, ha sido convocado, por primera vez, para el presente parón de selecciones, por lo que podría estrenarse en el encuentro ante Arabia Saudí de este viernes o frente al combinado de Luis de la Fuente el próximo martes 31

Hassan ha recibido buenas noticias de cara a este parón de selecciones. La ausencia de Mohamed Salah ha provocado que Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, le convoque para los inminentes amistosos que tendrán lugar en estas dos semanas. Uno de ellos será el enfrentamiento contra España del próximo martes 31 en el RCDE Stadium del Espanyol, por lo que el extremo del Oviedo, que está atravesando una importante crisis de resultados, podría debutar en el encuentro ante el combinado de Luis de la Fuente.

Hassan, ante la misión de convencer y lograr la convocatoria para el Mundial

Hassan afronta su primera convocatoria oficial con Egipto. El extremo del Oviedo está siendo uno de los jugadores del conjunto de Guillermo Almada, pese a la mala situación que atraviesa el equipo en LaLiga EA Sports, dónde son últimos en la clasificación con 21 puntos. Sin embargo, pese a no haber visto puerta en lo que llevamos de temporada, el jugador de 24 años ha recibido la llamada de su seleccionador Hossam Hassan para los próximos compromisos internacionales, frente a Arabia Saudí y España, fijados para este viernes día 27 y el martes 31, correspondientemente. En este sentido, el futbolista del club carbayón podría debutar ante el combinado de Luis de la Fuente, en un encuentro que tendrá lugar en el RCDE Stadium del Espanyol, dónde volverá a estar presente Joan García.

Tras ello, las actuaciones de Hassan con Egipto en los próximos compromisos internacionales podrían provocar que el seleccionador le vuelva a incluir en la convocatoria de cara al Mundial de este verano, dónde el combinado egipcio se verá las caras en la fase de grupos con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán, situadas en el Grupo G. De esta manera, el extremo del Oviedo, tras la disputa de los encuentros amistosos frente a Arabia Saudí y España, volverá a la disciplina del conjunto de Guillermo Almada para preparar el partido ante el Sevilla en el Carlos Tartiere, una nueva 'final' para intentar conseguir la permanencia en Primera División. Por su parte, el club carbayón se encuentra a ocho puntos de la salvación, tras la victoria del Elche ante el Mallorca del pasado sábado. Además, en las próximas y últimas nueve jornadas de LaLiga EA Sports, el equipo se verá las caras con el Sevilla, Celta de Vigo, Villarreal, Elche, Real Betis, Getafe, Real Madrid, Alavés y Mallorca.

La convocatoria de Egipto para disputar los amistosos frente a Arabia Saudí y España

En este sentido, Haissem Hassan ha citado a los siguientes futbolistas para el presente parón de selecciones, con la novedad de Hassan, extremo del Oviedo, en la convocatoria ante la baja de Mohamed Salah:

Guardametas: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mahdi Suleiman y Mohamed Alaa.

Defensas: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Hossam Abdel-Maguid, Khaled Sobhi, Ahmed Fattouh, Ahmed Nabil Koka.

Medios y delanteros: Hamdi Fathi, Marwan Attia, Mohannad Lashin, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Iman Ashour, Mahmoud Trezeguet, Omar Marmoush,, Ibrahim Adel,, Haissem Hassan, Islam Issa, Mustafa Muhammad y Nasser Mansi.