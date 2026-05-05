Los puntos que necesita el Sevilla para salvarse y la 'amenaza' del Espanyol: "Las rachas acaban"

El conjunto nervionense debería sumar siete puntos de los 12 que quedan en juego para asegurar la permanencia, según la Inteligencia Artificial, si bien por debajo de esa cifra sus probabilidades también serían altas. Los pericos, por su parte, llegarán al Sánchez-Pizjuán en caída libre, pero se han conjurado para salir de esa situación

El Sevilla FC recibió una inyección de vida con su triunfo por la mínima ante la Real Sociedad. El balón de oxígeno ha sido tremendo. Pero la guerra por la salvación aún no ha terminado. Restan cuatro jornadas por delante, 12 puntos en juego, y el colchón del conjunto nervionense con respecto al descenso es de solo uno. De hecho, las predicciones de la Inteligencia Artificial le siguen dando más opciones de bajar a Segunda división (40,28%) que al Alavés (33,45%), pese a que los vitorianos cayeron al pozo tras la victoria blanquirroja.

Las cuentas de la permanencia del Sevilla

El próximo sábado toca medirse al Espanyol en un Sánchez-Pizjuán que ya se prepara para ser una nueva caldera. Y la obligación sigue siendo la misma: ganar. Según el Superordenador de @LaLigaenDirecto, siguiendo un modelo aplicado en 20.000 simulaciones para cada escenario, el conjunto sevillista necesitaría siete puntos más (dos victorias y un empate) para asegurarse la permanencia al 100%.

Sus probabilidades de seguir en la máxima categoría, no obstante, aún serían muy elevadas en caso de añadir seis unidades a su casillero (99,68%) e incluso con cinco puntos más (96,92%). Bajarían en cambio de forma preocupante si solo consigue cuatro (79,70%), resultando a todas luces evidente que ganando solo al Espanyol no sería suficiente, pues con tres puntos las opciones de salvarse caen hasta el 46,74%.

La negativa racha del Espanyol, sin precedentes en LaLiga

El Espanyol, por su parte, solo tiene un 6,13% de posibilidades de acabar con sus huesos en la Categoría de Plata. Aunque su dinámica negativa no tiene precedentes. Por primera vez en toda la historia de LaLiga, de hecho, un equipo ha enlazado 17 jornadas consecutivas sin vencer después de estar en una posición tan elevada en la tabla y con el campeonato tan avanzado, pues era 5º en la jornada 18, como apunta Fran Martínez en su cuenta de X especializada en estadísticas. De pelear por Europa, el conjunto perico ha pasado a convertirse, de largo, en el peor conjunto de la segunda vuelta. No gana un partido desde el pasado 22 de diciembre, cuando derrotó en San Mamés al Athletic en la que era su quinta victoria seguida y la décima a esas alturas. Ahí se paró su contador. Desde entonces suma seis empates y once derrotas, si bien la mayoría de ellas llegaron por un gol de diferencia (solo los cuatro primeros clasificados y el Girona le han superado por más de un tanto).

Realizando una clasificación que contase los últimos 17 encuentros, el Espanyol, con 6 puntos, sería el claro colista. Pero el Sevilla FC también estaría en descenso con 17, los mismos que el Oviedo y solo uno más que el Elche.

El 'average' particular', también en juego

Sea como fuere, los de García Plaza tienen en su mano superar en la clasificación a un conjunto catalán que tiene en estos momentos dos puntos más (39), además de poder imponerse en el 'average' particular' tras perder por 2-1 en Cornellà. En este sentido, cabe recordar que el cuadro sevillista solo tiene ganada esa batalla precisamente con el Deportivo Alavés y el Girona, pero en caso de triples o cuádruples empates el peligro es importante al caer en sus dobles enfrentamientos con Levante, Mallorca y Valencia y hacer lo propio en el general con el Elche, con el que tiene empatado el particular.

Edu Expósito alza la voz: "Estoy convencido de que lo vamos a sacar"

Mientras tanto, en el Espanyol, conscientes de que la situación se ha vuelto realmente dramática, se han conjurado para poner fin a su pésima serie de resultados. Así lo ha expresado Edu Expósito, uno de los pesos pesados de su vestuario, que ha realizado autocrítica tras no haber ganado ningún partido en este 2026, si bien ha pedido unidad y confianza y se ha mostrado convencido de que continuar Primera división.

"Duele esta situación después de todo lo bueno que habíamos hecho. Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo juntos como ya hemos hecho otras veces. Las rachas negativas también acaban y el sábado tenemos una de las cuatro finales que nos quedan para volver a empezar a cambiarlo todo. Sabemos perfectamente lo que representamos. Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer. Somos el Mágico", ha señalado el centrocamista en sus redes sociales de cara a la visita al Sevilla FC en un partido no apto para corazones frágiles.