La emotiva sorpresa que preparó García Plaza para motivar al Sevilla antes de la 'final' con la Real Sociedad

El técnico nervionense invitó a casi 100 familiares de los jugadores a la charla previa al encuentro, lo que emocionó a una plantilla que ya durante la semana había escuchado las arengas de algunas leyendas del club y había recibido el calor de la afición, entregada desde el minuto uno en un Sánchez-Pizjuán que presente un ambiente espectacular

El Sevilla FC sacó adelante frente a la Real Sociedad una auténtica 'final' por la salvación. La victoria por la mínima, gracias al tanto de Alexis Sánchez al comienzo del segundo tiempo, no garantiza nada, por más que le haya sacado de los puestos de descenso para hacer caer en ellos a un Deportivo Alavés que tiene un punto menos y el 'average' particular perdido con los blanquirrjos. Pero es que una derrota habría sido catastrófica, sobre todo desde el punto de vista moral.

Todos en Nervión eran consciente de la enorme trascendencia del choque de este pasado lunes. Por ello, durante la semana previa se habían sucedido los discursos de algunas leyendas sevillistas para dar ánimos, como Jesús Navas, Joaquín Caparrós o Monchi; las iniciativas de la afición para trasladar su aliento al equipo, como se vivió ya en el entrenamiento del pasado domingo; o los vídeos motivacionales del club para levantar a la hinchada. Todo ello sirvió para enchufar a una plantilla que quedó muy tocada tras la dolorosa derrota ante Osasuna. Pero la sorpresa final no se la esperaban.

Con los jugadores aguardando para recibir la última charla técnica de Luis García Plaza, el madrileño hizo entrar en ella a un gran número de familiares de sus pupilos. Casi 100 fueron los invitados por el preparador sevillista para asistir a esa última arenga, lo que sorprendió al vestuario e hizo que se viviera un momento muy emotivo, como ha informado La Jugada de Sevilla.

Ese apoyo familiar fue el último empujón que necesitaban los profesionales sevillistas para salir a por todas ante el Real Sociedad, encontrándose además con un ambiente espectacular en las gradas, que recordó al de las grandes noches europeas vividas hace no tanto tiempo. Luego había que refrendarlo sobre el campo y el equipo lo hizo minimizando los errores que tan caro le habían costado en sus dos últimos desplazamientos. Pero no cabe duda de que todo suma.

El importante rol de los veteranos: Alexis, Azpilicueta o Joan Jordán

Los jugadores más veteranos del plantel también han venido jugando un papel importante en este sentido. Lo hizo César Azpilicueta desde el banquillo, convertido prácticamente en un asistente más del técnico, con constantes indicaciones a sus compañeros, en su regreso a la lista. También Alexis Sánchez, más allá del gol, destacó que su bagaje le permite vivir esta situación "con más tranquilidad" que muchos de sus compañeros. E incluso Joan Jordán, pese a no contar deportivamente, "ha estado hablando mucho en el banquillo", como apuntó García Plaza.

Vuelta al trabajo pendientes de Isaac Romero

Toda esa motivación, además, no hizo caer al plantel en una temida sobrexcitación. Se jugó con corazón, pero también con cabeza. Pero no hay tiempo para regodearse en necesario momento de felicidad. El próximo sábado, a las 16:15 horas, llega una nueva 'final' en casa ante el Espanyol, al que puede superar en la tabla, y este mismo martes la plantilla ha vuelto al trabajo pata realizar la habitual sesión de recuperación posterior a los encuentros.

Por delante quedan tres entrenamientos para preparar otra vital cita en la que García Plaza recuperará a Dibil Sow, una vez cumplido su partido de sanción, pero no a Manu Bueno, que estará varias semanas en la enfermería. Habrá que estar atentos también al estado de Isaac Romero, que ya desde antes del choque ante los donostiarras sufría unas molestias que le obligaron a pedir el cambio en el descanso.

El plan de García Plaza: aclimatarse a la hora y al escenario

Así, el conjunto blanquirrojo volverá a ejercitarse mañana miércoles por la tarde a las 16:00 horas en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios. Al contrario de lo habitual, no habrá sesiones matinales esta semana, con lo que el técnico sevillista busca aclimatarse al horario del encuentro, con previsiones de lluvia y una temperatura más baja de lo inicialmente temido. Pero también insiste en tomar el pulso al Sánchez-Pizjuán, trasladando a dicho escenario las jornadas del jueves y el viernes, ambas a la hora citada, pasando luego por la sala de prensa (17:30 h) para atender a los medios.