Indignación con LaLiga y reproches a la directiva por el horario del Sevilla - Espanyol de la jornada 35

Salta la alarma en el sevillismo por la decisión de la patronal de designar una hora perjudicial por las altas temperaturas que se presumen para dicha fecha; la polémica salpica a la planta noble nervionense

LaLiga ha vuelto a causar indignación en el sevillismo por el horario designado para los partidos del Sevilla, en este caso por un factor de peso que no ha tenido en cuenta la patronal y que ha provocado un sinfín de quejas.

Y es que el organismo dirigido por Javier Tebas ha comunicado los horarios de la jornada 35, en la que los nervionenses reciben al Espanyol en el Ramón Sánchez-Pizjuán para un duelo que puede ser fundamental para el objetivo blanquirrojo de salvar la categoría.

Este choque ha sido cuadrado en la segunda franja horaria del próximo sábado 9 de mayo, es decir que arrancará a las 16:15 horas con el riesgo que supone en estas fechas en la capital hispalense.

Alarma por posibles altas temperaturas a la hora del partido

No en vano, en estos días el termómetro alcanza los 30º de temperatura y esta tendencia apunta a continuar en los próximos 15 días, por lo que, lo más probable, es que duelo contra los 'pericos' se juegue bajo un sol abrasador con el peligro que supone en un estadio que solo cuenta con visera en Preferencia, tanto para los jugadores como para la afición.

De hecho, de persistir esta subida del mercurio, puede perjudicar incluso a la afluencia de público en un duelo clave para evitar exponerse directamente en una de las horas más potentes de los rayos del sol.

Habitualmente, las temperaturas suele ser altas en Sevilla, pero LaLiga ha obviado este detalle en los que se considera un perjuicio para los intereses nervionenses, lo que ha propiciado numerosas reacciones de la afición en redes sociales.

Múltiples reacciones en la afición y reproches a la directiva

"Los que ponen los horarios deberían mirar por los aficionados, es siempre la misma coña, luego puede hacer frío, pero casi seguro que nos asamos"; "Los que ponen los horarios los ponía en fondo los 90 minutos"; Es incomprensible jugar a las 16:15 horas a más de 30 grados"; Casi todos los partidos en zonas costeras o menos calurosa; pues a las 16:15 h aquí el partido del Sevilla; un mono con dos pistolas es menos peligroso que los de LaLiga"; "Madre mía a esa hora nos morimos seguro"... Estas son algunas de las respuestas al mensaje del Sevilla en 'X'para comunicar el horario decidido por la Liga para la jornada 35.

Cabe señalar que varios de estos mensajes piden a la directiva que reaccione y la acusan de no dar la cara por el sevillismo en estas afrentas con los horarios, asunto en el que llueve sobre mojado.

"A las cuatro de la tarde en Sevilla... ¿Váis a decir algo? En el palco tenéis aire acondicionado, pero el resto de gente se muere de calor"; "Ya estáis tardando en poner una reclamación por el calor, pero como siempre no lo haréis y los perjudicados la afición una vez más"; "Nos tienen perdido el resto hasta en los horarios", claman en redes sociales por la designación de un horario que no entienden a tenor de que el termómetro podría superar los 30º a esa hora.

También es oficial el horario del Villarreal-Sevilla

LaLiga también ha hecho públicos los horarios de la jornada 36, en la que el Sevilla visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villareal. Dicho duelo, el antepenúltimo de los nervionenses, se disputará entre semana, más concretamente el miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 horas.