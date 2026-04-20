La afición del Sevilla elige a Luis García Plaza para la próxima temporada

El entrenador madrileño firmó lo que queda de temporada más la próxima, pero en el entorno del Sevilla se deja caer que no hay mucha confianza en su figura para empezar el proyecto de la siguiente campaña. Sin embargo, la afición sevillista sí cree que debería seguir en el club en el caso de conseguir la salvación en la LALIGA EA SPORTS

El Sevilla camina sobre las brasas en busca de no terminar quemándose en este final de temporada. Para ese trabajo ha elegido a un Luis García Plaza especializado en esas lides. Un entrenador que nunca ha descendido y que sólo conoce ascensos y permanencia en la máxima categoría del fútbol español. De momento, tras sus dos primeros partidos suma un 3 de 6 que le permita seguir fuera de los puestos de descenso a LALIGA Hypermotion. La última victoria ante el Atlético de Madrid dio un soplo de aire fresco a la entidad, que comenzó el partido en esos puestos infernales y consiguió volver a salir y ganar bolas extras. La distancia con el descenso sigue siendo la misma -2 puntos-, pero el volver a saborear un triunfo ha insuflado de confianza para el objetivo.

Por delante quedan siete finales pendientes y mucho que analizar para tomar una decisión. La primera batalla será ante el Levante, en la que el Sevilla podría salir con media salvación bajo el brazo o meterse en el lío de lleno si cae derrotado. Después tendrá que afrontar partidos ante equipos de la zona media alta de la tabla y sacar su mejor versión para evitar problemas mayores. Ahí se tendría que ganar la confianza de todos los integrantes del club Luis García Plaza.

La afición del Sevilla le daría confianza a Luis García Plaza

En ESTADIO Deportivo hemos querido testar la opinión del sevillismo con ese debate sobre el actual técnico nervionense. Los resultados han mostrado una cierta duda en cuanto a cuál sería la mejor decisión para el Sevilla FC, pero ha salido ganadora la opción de darle el nuevo proyecto a Luis García Plaza. El 62,46% de los votantes le darían ese año extra al madrileño como regalo por cumplir su objetivo mientras que el 37,54% restante no le darían el banquillo sevillista para la temporada 26/27.

La opción de Bordalás para el banquillo sevillista

Con la posibilidad de continuar su proyecto muy abierta, a pesar de haber firmado terminar la temporada y la siguiente campaña, el Sevilla FC no parece tener claro que vaya a ser el técnico para el nuevo proyecto de la 26/27 aunque consiguiera su objetivo de la permanencia en LALIGA EA SPORTS. La opción de Bordalás vuelve a sobrevolar las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán con el final de su contrato en Getafe y parece el mejor colocado para ocupar esa plaza. Salvo giro de los acontecimientos

La compra del club, también otra incógnita

La posible compra del club por parte del grupo Five Eleven Capital, con Sergio Ramos a la cabeza, es otro hándicap que habría que tener en cuenta para la continuidad del entrenador madrileño. Todo parece indicar que el grupo vendría de la mano con otras decisiones y puede que cambios tanto en la dirección deportiva y el banquillo. Muchos obstáculos que tendrá que superar Luis García Plaza para convencer a todos de su continuidad y un 'as' en la manga que es su contrato firmado hasta 2027.