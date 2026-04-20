Javi Calleja explica su negociación para ser entrenador del Sevilla FC: "Es un honor que un club así se fije en mí"

El que fuera entrenador de Villarreal, Levante, Oviedo o Alavés mantuvo conversaciones avanzadas con Antonio Cordón para ser el sustituto de Matías Almeyda, pero finalmente el elegido fue Luis García Plaza. "Es cierto que surgió esa opción hace unas semanas", ha reconocido Calleja

El Sevilla FC buscará el jueves un nuevo paso hacia una salvación que se ha complicado mucho con la visita al Levante UD, equipo del que los nervionenses no se fían a pesar de su condición de penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports. Y no es para menos, pues antes de sumar una balsámica victoria ante un Atlético de Madrid plagado de suplentes y canteranos, había arrancado con una derrota por 1-0 ante el colista Real Oviedo la etapa de Luis García Plaza en el banquillo blanquirrojo. El madrileño fue finalmente el elegido para sustituir al despedido Matías Almeyda pero, antes de cerrar un acuerdo con él, Antonio Cordón llegó a mantener conversaciones muy avanzadas con Javi Calleja.

Ahora, un mes después de aquella negociación, el de Alcalá de Henares ha confirmado la noticia publicada en su día por ESTADIO Deportivo. Lo ha hecho en una entrevista concedida al diario Marca poco después de regresar de un viaje de Italia organizada por el Colegio de Entrenadores de la RFEF para visitar las instalaciones del Como 1907 y conocer de primera mano cómo está trabajando Cesc Fábregas en este proyecto con un club recién ascendido al que tiene luchando por clasificarse para competiciones europeas. En esta actividad, Calleja ha coincidido con otras caras conocidas de la afición del Sánchez-Pizjuán, como son las de Xavier García Pimienta, Pablo Machín o Diego Martínez; así como con otros técnicos sin equipo como Julián Calero o José Ángel Ziganda.

Javi Calleja explica la negociación con el Sevilla FC para aspirar a un puesto que al final fue para Luis García Plaza

"Sí, es cierto que surgió la opción de poder ir al Sevilla FC hace unas semanas. Hubo conversaciones con la directiva, pero finalmente se decidieron por otra opción y no hay nada que lamentar. Estamos muy contentos de que un club como el Sevilla FC se fijase en nosotros. Les deseo lo mejor", ha manifestado Calleja, quien no obstante tampoco le desea el descenso a los tres clubes implicados en la pelea que ha dirigido a lo largo de su trayectoria: Deportivo Alavés, Levante UD y Real Oviedo.

Calleja se encuentra sin equipo desde que en noviembre de 2025 fue despedido por el Al Riyadh, equipo árabe en el que sólo llevaba cuatro meses y donde estaba cosechando buenos resultados, de ahí que su salida fuese bastante sorprendente. "Teníamos la tranquilidad de que estábamos haciendo un gran trabajo: íbamos decimosegundos en la tabla cuando nos cesaron con un equipo cuyo objetivo era la permanencia. No fue un motivo deportivo. Nosotros llegamos de la mano del director deportivo que comenzó la temporada, el presidente se peleó con él y luego quiso prescindir de todo lo que tenía que ver con su etapa. Por eso terminamos nuestra aventura allí tan pronto".

Pese a ello, no se arrepiente de la aventura: "Estoy muy contento de lo que vivimos. Fue una experiencia espectacular. A nivel de vida estuvimos muy a gusto, y también fue una forma distinta de trabajar, de vivir y de sentir el fútbol. Hemos conocido una de las ligas que más está creciendo en el mundo y ojalá podamos volver, porque es una competición que va a dar mucho que hablar. En general, la experiencia fue muy positiva".

La experiencia de Javi Calleja en Como junto a Xavier García Pimienta, Pablo Machín y Diego Martínez

"Ha sido una experiencia muy bonita la que hemos vivido estos días en Como. Tenía muchas ganas de ver de cerca cómo estaba trabajando el cuerpo técnico de Cesc Fàbregas, porque su trabajo y sus resultados hablan por sí solos. Están peleando por puestos de Champions en una liga como la Serie A, con un equipo que hace apenas dos años que ascendió. Está haciendo un trabajo excelente".

"La idea de fútbol que tiene me encanta, porque busca siempre tener protagonismo con la pelota. Se nota que en su trayectoria como jugador ha tenido a grandes entrenadores. Es un equipo valiente, y yo siempre he sentido debilidad por los equipos que no tienen complejos. Le está saliendo muy bien. Con jugadores que quizá no tienen tanto nombre, han fichado muy bien y han construido una plantilla con muchísimo mérito. Están compitiendo contra cualquiera, incluso imponiéndose a grandes equipos de Italia. Tiene muchísimo mérito y nos ha gustado mucho verlos trabajar", ha explicado el que fue un firme candidato a convertirse en uno de los nueve entrenadores que lleva el Sevilla FC en cuatro cursos.