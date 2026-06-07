La "Gran Manifestación para salvar al Sevilla" ya tiene convocatoria oficial y tres consignas innegociables

Accionistas Unidos, Biris Norte y la Federación de Peñas convocan una concentración el 18 de junio para desalojar al actual Consejo de Administración, nombrar un nuevo órgano de consenso y convocar una junta para activar una Ampliación de Capital sin derecho preferencial

"No sois vosotros ni vuestro dinero, es el Sevilla Fútbol Club", con este conciso resumen arranca el comunicado que han redactado de manera conjunta los colectivos Accionistas Unidos del SFC, Biris Norte y la Federación de Peñas San Fernando para convocar oficialmente la 'Gran Manifestación Sevillista' que tendrá lugar el próximo 18 de junio a las 20:30 horas y para la que reclaman el apoyo de toda la afición nervionense. El recorrido será muy parecido al de agosto de 1995, con salida desde el mosaico del Ramón Sánchez-Pizjuán y con llegada a Puerta Jerez.

En el escrito, que ESTADIO Deportivo transcribe de manera íntegra, las partes convocantes lamentan "el esperpéntico fracaso de la operación de compra/venta del club a un fondo de inversión extranjero" y remarcan como prioritarios para la estabilidad de la entidad tres aspectos: la inmediata salida en bloque del actual Consejo de Administración del Sevilla FC, la creación de un órgano de gobierno consensuado y, especialmente, una ampliación de capital que es imprescindible para evitar que la S.A.D. entre en causa de disolución.

1. Reprobación, dimisión y cese del actual Consejo de Administración

"Solicitaremos y buscaremos el apoyo accionarial legal, para convocar una reunión urgente y extraordinaria de la Junta General de Accionistas del Sevilla FC en el periodo de tiempo más breve posible".

2. Consejo de salvación unitario y consensuado

"Volvemos a insistir en la responsabilidad de las familias mayoritarias para que, entre todos ellos, y de manera unitaria y consensuada, releven a los actuales gestores y nombren un nuevo Consejo de Administración, formado por sevillistas eficaces y productivos, sin capital extranjero, que reformule completamente la gestión del club y donde prime la profesionalidad, la eficacia, la capacidad de gestión y la experiencia. En ese nuevo CA tiene que estar (Ley del Deporte vigente), un miembro (independiente y no remunerado) en representación de la afición".

3. Ampliación de capital

Trabajaremos para que la necesaria y urgente Ampliación de Capital, se dé en las mismas condiciones que en 1997, de forma que se excluya el derecho de suscripción preferente, para los accionistas mayoritarios, y que sea el sevillismo (socios, abonados y sevillistas en general) quien acuda, una vez más, en rescate del club ampliando el mapa accionarial al Sevillismo de base. No hacerla, es entrar en causa de disolución o entrar en concurso de acreedores.

Un mensaje a la afición del Sevilla FC

Como conclusión, tras la exposición de los tres puntos principales del comunicado, los convocantes de la Gran Manifestación Sevillista solicitan el apoyo de toda la afición "para lograr estos tres objetivos, encaminados todos ellos a salvar al Sevilla Fútbol Club de la ruinosa situación deportiva y económica". "La afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que el SFC haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo", expone.

"Promoveremos y alentaremos, junto con otros colectivos de base del sevillismo, cuantas medidas de movilización pacífica y legal sean necesarias a corto plazo, para apartar a los actuales gestores de la entidad y la llegada de un nuevo proyecto riguroso, solvente, eficaz y ganador", prosigue.

"Estamos en un momento histórico, crítico y transcendente en la historia del club. Toca defender el legado de varias generaciones que nos han dejado, hasta ahora, un Sevilla FC sin especuladores ajenos al sentimiento sevillista. ¡Viva el Sevilla!", finaliza el escrito emplazando a ese 18-J que, como viene informando ESTADIO Deportivo, era la fecha elegida desde hace ya una semana.