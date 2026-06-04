Tercer día de protesta junto al mosaico de Preferencia: "Tenemos que conseguir que el sevillismo alce la voz"

Todavía con poco más de medio centenar de concurrentes, siguen las quejas por la gestión del actual consejo de administración y de los grandes accionistas que lo respaldan, acrecentadas tras conocerse que la venta al grupo inversor encabezado por Sergio Ramos se caía

Por tercer día consecutivo, medio centenar largo de aficionados sevillistas se concentraron este jueves 4 de junio a las nueve de la noche frente al mosaico de Preferencia del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para protestar contra los dirigentes del Sevilla FC, con banderas, bufandas y pancartas en las que se podían leer los ya clásicos lemas reivindicativos contra los rectores blanquirrojos: 'Junior, vete ya', 'Directiva, dimisión', 'El Sevilla se desangra' o 'Al Sevilla se le respeta'. Fieles a la cita y a la espera de que las temperaturas y su persistencia animen a otros como ellos, la pequeña manifestación entonó sus proclamas y se disolvió tranquilamente.

Piensan seguir, según los convocantes, hasta que haya una solución a la delicada tesitura institucional de la entidad nervionense, que ha visto dispararse su deuda y devaluarse su proyecto deportivo, con el primer equipo eludiendo por segunda campaña consecutiva el descenso por un solo punto. La frustrada venta de la mayoría accionarial al grupo de inversores encabezado por Sergio Ramos y la necesidad ahora de encontrar contrarreloj otros compradores, con el consiguiente retraso en la planificación, ha reactivado el hartazgo en una grada cansada de estar cansada.

"Que vean que todos sufrimos y se sientan presionados"

"Tenemos que conseguir que el sevillismo alce la voz para que se entere la directiva que tenemos actualmente y para que se sientan un poco presionados, porque la idea nuestra es (todo, por supuesto, muy pacífico) que ellos vean lo que sufrimos cada familia. Aquí hay gente, como habéis visto, muy mayor, otros como yo, gente muy joven, chavales... y todos sufrimos. Así que por eso es este movimiento de protesta. Vamos a venir todos los días, de lunes a viernes, de nueve de la noche a nueve y cuarto, siempre bajo el mosaico, y la idea es muy clara: lo que te he dicho anteriormente, que todo el mundo alce su voz y su preocupación, su desengaño; todo lo que siente por dentro, lo explayamos aquí y que la gente lo vea", contaba a ESTADIO Deportivo Javi, conocido en redes sociales como Mr. Churruca, cuñado de Antonio Puerta y muy activo en todos los desplazamientos del equipo.

'Calentando' para la gran manifestación del 18-J

"Estamos cansados de vuestras mentiras. Estáis solos, y nosotros (os puedo asegurar) no vamos a parar hasta que os vayais de aquí. Soy de los primeros que dije de venir aquí y no voy a faltar a la gran manifestación", expresaba espontáneamente un sevillista anónimo que se acercó a la cámara de ESTADIO Deportivo para expresar su sentir y el de todos sus compañeros, dejando claro que, en cuanto se confirme que habrá una gran movilización de sevillistas por las calles de la ciudad, muy probablemente dentro de dos jueves, estará con sus iguales para pedir un cambio radical en la gestión del club de sus amores, que sigue en manos de sus principales accionistas y de un consejo señalado por la mayoría.