Martin Ink, socio de Sergio Ramos, rompe su silencio tras la fallida compra del Sevilla

ESTADIO Deportivo ha podido contactar con el CEO de FIVE Eleven Capital, quien escuetamente y aludiendo a sus clausulas de confidencialidad se agarra a las palabras del camero en su rueda de prensa para asegurar que seguían en el acuerdo; los vendedores no entienden lo mismo

Los grandes accionistas del Sevilla FC trabajan a contrarreloj en la venta del club, una vez que el pasado 1 de enero finalizara el periodo de exclusividad del que disponía el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos y Five Eleven Capital, que sorpresivamente se acabó esfumando de la ecuación a última hora, no apareciendo ni su CEO, Martin Ink, ni ninguno de sus asesores, en la última, y a priori definitoria, reunión mantenida el pasado miércoles 27 de mayo.

A estas alturas de la película, la historia es conocida ya por todos los sevillistas, que daban ya por vendido el club a un Sergio Ramos que finalmente se acabó presentando en la cita sin los argentinos de Five Eleven Capital y con un socio mexicano. Tras cinco meses de reuniones y negociaciones en una línea, finalmente el camero presentó una oferta que poco o nada tenía que ver con lo que se venía hablando a lo largo de los últimos meses, saltando todo por los aires. Un baile de millones que nada tiene que ver con los cinco millones de diferencia que Ramos indicó ante los medios, como bien demuestra la infografía elaborada por ESTADIO Deportivo y que puede ver a continuación.

Martin Ink rompe su silencio y asegura que sigue en el acuerdo

El desenlace de la negociación ha deparado un ambiente de tensión. Una guerra fría de comunicados y ruedas de prensa en la que el lenguaje ha sido contundente, aunque sin querer herirse de muerte.

En todo este enfrentamiento y cruce de filtraciones y declaraciones interesadas que ESTADIO Deportivo viene cubriendo al detalle, aportando mucha información confidencial de manera exclusiva, la redacción de este diario ha tenido en consideración ponerse en contacto con Martin Ink, a quien parece habérselo tragado la tierra en las últimas semanas, desapareciendo por completo de la esfera pública y todo lo que tiene que ver con la venta del Sevilla FC.

Escueto y muy educado, el empresario argentino se aferra al compromiso de confidencialidad firmado, amén de mantener habitualmente una baja exposición ante los medios; algo que en el caso del Sevilla FC no ha sido del todo cierto, dejándose ver, incluso, por el palco del Sánchez-Pizjuán, como puede verse en el vídeo de a continuación.

En cualquier caso, Martin Ink asegura a ESTADIO Deportivo que ni él ni Five Eleven Capital nunca se bajaron del acuerdo, aludiendo a lo ya expuesto por Sergio Ramos en su rueda de prensa, donde el camero vino a decir que Five Eleven Capital seguía estando en otra proporción y que los mexicanos, "el grupo inversor DMI, siempre ha estado con nosotros de principio a fin y sigue estando".

La otra versión de la desaparición de Martin Ink en la compra del Sevilla FC junto a Sergio Ramos

Conocida la versión de Sergio Ramos y la respuesta del propio Ink, ahora toca exponer la versión oficiosa de lo sucedido. Y es que al empresario argentino, CEO de Five Eleven Capital, no se le ve el pelo en Nervión desde el 13 de mayo, cuando las partes se citaron en un hotel hispalense próximo al Sánchez-Pizjuán para acabar de cerrar el principio de acuerdo para la venta del Sevilla FC, a falta de la firma del SPA, la cual se esperaba el miércoles 27 de mayo. Una cita a la que Martin Ink ni ninguno de sus asesores, a la postre, acabaría apareciendo, llegando Ramos con los mexicanos.

ESTADIO Deportivo ha podido saber, también, que algunos días después en una comunicación informal, sería el propio Ink quien reconociera que estaba más fuera que dentro, y que no podía dar detalles por los compromisos de confidencialidad.

Dada por rota la transacción por la parte vendedora, los grandes accionistas del Sevilla FC entienden que ese inesperado y sorpresivo movimiento entre los vendedores se debería a un golpe en la mesa del nuevo inversor mexicano aparecido.

Un nuevo comprador para el Sevilla FC

Aunque Sergio Ramos en su rueda de prensa tendiera la mano a los accionistas, la parte vendedora dan por rotas las negociaciones y ha acelerado en su objetivo de vender al Sevilla FC este verano, potenciando desde el mismo 1 de junio los contactos con los otros siete inversores sobre la mesa.

Cabe recordar que eran nueve las ofertas que manejaban los accionistas del Sevilla FC, habiendo pasado por Nervión ya dos inversores que han realizado su correspondiente 'due diligence'. Sergio Ramos y su grupo de enero a mayo de 2026 y, anteriormente, de agosto a diciembre, otro inversor que no trascendió su nombre y que, a diferencia de Ramos y Five Eleven Capital, abogó por trabajar en silencio, como suelen hacer los fondos serios. Véase el ejemplo, sin ir más lejos, de Apollo en el Atlético de Madrid, cuya compra no trascendió, prácticamente, hasta el mismo día de la compra.

Con cuatro o cinco de esos nuevos fondos en la 'pole' y habiendo perdido fuelle la alternativa conocida popularmente como la 'Tercera Vía', encabezada por Lappi y Fede Quintero, quienes no dispondrían del músculo económico necesario para afrontar la operación que plantean los actuales propietarios del Sevilla FC, ahora toca afinar a la hora de elegir nueva pareja de baile. Un nuevo proceso de venta cuya intención es que no se demore más de mes y medio o dos, trabajándose también de manera paralela con LaLiga en lo relativo a la ampliación de capital, que es trascendental para acudir al mercado este verano por el 'fair play' financiero de la patronal que dirige Javier Tebas, y no tanto por la situación de liquidez inmediata de la entidad, que aspira al 'break even' en la 26/27.

Dicho esto, en la planta noble del Sánchez-Pizjuán se confía en que a comienzos de la próxima semana pueda haber novedades importantes al respecto. Sin duda, la mejor noticia para el futuro próximo del Sevilla FC y su viabilidad.