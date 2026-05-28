La 'Tercera Vía' reaparece en la compra del Sevilla tras la ruptura con Sergio Ramos

Aunque el abogado del camero ha contactado este jueves con los principales accionistas para tratar de seguir dialogando, se da por hecho que esta opción se ha caído, manteniéndose el interés del frente representado por Antonio Lappí y Fede Quintero. ESTADIO Deportivo ya ha informado, sin embargo, de que el favorito sería otro fondo norteamericano

La compra-venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC se ha convertido en un auténtico culebrón que bien podría rescatar a protagonistas del pasado que parecían olvidados. Tras la oferta a la baja de Sergio Ramos y su inversor mexicano, pues nada se sabe ahora de Five Eleven Capital y Martín Ink, las negociaciones pueden darse prácticamente por rotas, volviendo así a la casilla de salida esta retorcida historia más propia de un vodevil. El último giro de los acontecimientos ha dado al traste con lo que parecía el inicio inminente de una nueva era en Nervión. Pero la idea es que solo se haya pospuesto, pues la intención de los principales accionistas sigue siendo vender y vuelve a salir a la luz la opción de la llamada 'Tercera Vía', que también ilusionó a gran parte del sevillismo meses atrás.

La oferta de Lappí y Quintero sigue sobre la mesa

Según apunta Orgullo de Nervión, la dupla compuesta por Antonio Lappí y Fede Quintero, "apoyados por un equipo de profesionales con mucho talento y sevillistas", como apuntó en su día el editor, siguen interesados en hacerse con el control del Sevilla FC. De hecho, la propuesta que presentaron en su día era superior a la última de Sergio Ramos, pues alcanzaba los 320 millones de euros, aunque algunas informaciones negaban que ese fuese el valor real de la misma y la situaban muy por debajo al descontar una deuda en la que se incluiría el préstamo de 118 millones del Proyecto CVC–LaLiga Impulso.

Del Nido Benavente la tachó de "insuficiente" y Lappí de "muy valiente"

Lo cierto es que en su momento la propuesta de los dos empresarios hispalenses quedó descartada al ser considerada baja por quienes controlan la entidad. Incluso, José María del Nido Benavente salió a la palestra el pasado mes de noviembre para rechazarla públicamente. "La oferta del señor Lappí fue insuficiente. Es verdad que a mí me han llegado ofertas para adquirir el paquete accionarial que controlamos; pero no tenemos ninguna oferta escrita que sea seria y acorde al valor del Sevilla Fútbol Club para poder mantener una negociación", señaló.

Poco después, en la Junta Genera de Accionistas del mes de diciembre, era el propio Lappí quien defendía el valor de su apuesta, calificándola de "muy valiente" y expresando sus esperanzas pese al rechazo inicial. "Lógicamente habrá distintos momentos en los que la operación pueda estar más cerca de cerrarse y a lo mejor más para que se caiga la operación", explicó.

Del grupo inversor norteamericano a Sergio Ramos: la historia se repite

Pero ya por esas fechas el gran favorito era ese grupo inversor norteamericano del que pocos detalles se supieron, más allá de que ofertó supuestamente más de 3.400 euros por acción. Sin embargo, finalmente se borró del asunto tras disponer de un periodo de exclusividad y efectuar una 'due diligence' que le permitió conocer de primera mano la ruinosa realdad económica del club, planteando una rebaja (ya no llegaba a 2.700 euros por título) que tampoco gustó nada a las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión, con Del Nido Benavente al tanto de todo para no quedarse aislado.

Prácticamente lo mismo ha sucedido con Sergio Ramos unos meses después, aunque su abogado, Julio Senn, aún estaba contactando con los vendedores este jueves para tratar de dialogar y cambiar una respuesta que parece clara, según Muchodeporte. Y por ello, la 'Tercera Vía' vuelve a posicionarse, siendo su oferta teóricamente superior a la última presentada por el camero. Además, tendrían el dinero preparado por si le abren la puerta.

De nuevo, la opción que más gusta es de otro fondo norteamericano

Pero como ha informado ESTADIO Deportivo, ahora la opción que más gusta de nuevo es la de otro fondo norteamericano, siempre que se confirme la ruptura con Ramos una vez concluido el periodo de exclusividad el próximo 31 de mayo. Se asegura que estos nuevos interesados sí tienen la capacidad económica suficiente para llegar a las cantidades que se exigen. Pero sería iniciar un nuevo proceso desde cero que podría alargarse entre un mes y medio y dos meses más.

El problema con los plazos de la ampliación de capital

Si así fuese, la necesaria ampliación de capital llegaría tarde, a efectos de LaLiga, para poder inyectar liquidez al Sevilla FC de cara al mercado de verano, que se presume de nuevo muy duro. Por ello, como ha explicado también este mismo medio, los actuales dirigentes ya tienen previsto pasar a la acción para tratar de dar acomodo legal a este posible nuevo movimiento y ajustar los tiempos con la patronal de clubes.