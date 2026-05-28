Ayuda ignorada por Sergio Ramos para cerrar la compra antes del cambio de condiciones: "Le ofrecí 90 millones en avales"

El exconsejero del Sevilla Luis Cuervas asegura que le tendió la mano económicamente al camero para respaldar el acuerdo alcanzado semanas atrás, pero que no recibió respuesta para después cambiar todos los términos

El futuro inmediato del Sevilla recibió ayer un duro revés por el cambio drástico de Sergio Ramos en la negociación tras haber alcanzado semanas atrás un principio de acuerdo en unos términos completamente diferentes con los máximos accionistas del club nervionense.

Ahora en pleno revuelo y con una tremenda incertidumbre, ha salido a la luz que el camero recibió una llamada de ayuda al filtrarse que los compradores no terminaban de encontrar el dinero para responder al pacto alcanzado con las familias sevillista.

En este sentido, el exconsejero del Sevilla, Luis Cuervas del Real, hijo del que fuera presidente de la entidad, Luis Cuervas, ha asegurado de manera explícita que se puso en contacto con el entorno de Sergio Ramos para ofrecerle su mano de cara a facilitar la culminación de la operación, pero que no recibió respuesta alguna al respecto.

Luis Cuervas asegura que puso sobre la mesa de Ramos una cantidad cosiderable en avales

"Llamo al abogado de Sergio Ramos y le ofrezco 90 millones en avales. Todavía no me han respondido. Las garantías podrían estar ya encima de la mesa", explicó en Cope Luis Cuervas, que especificó que este ofrecimiento se produjo cuando trascendieron los problemas de Sergio Ramos y Five Eleven Capital para responder a los términos de la operación en el apartado económico.

El exconsejero aseguró que esta aportación habría ayudado a desatascar la compraventa, pero que nunca obtuvo respuesta y ayer Sergio Ramos, sin la presencia de Five Eleven Capital en la reunión, puso sobre la mesa una propuesta completamente diferente a la que convenció a los máximos accionistas a principios de mayo.

Por entonces, se pactó la compra del 84,5% de los títulos por unos 305 millones de euros, pero en el cónclave del miércoles, adelantado por ESTADIO Deportivo, las condiciones no se me asemejaban en nada y dejaron las conversaciones al borde del colapso.

La última oferta de Sergio Ramos a los máximos accionistas del Sevilla

La última oferta es de 100 millones de euros por un 18% de las acciones, con garantías y avales, cantidad que se repartirían los accionistas, mientras que 120 millones irían destinados a una ampliación de capital, lo que diluirá lo que actualmente controlan los vendedores, aumentando la participación del aljarafeño otro 42%, hasta alcanzar un 60% del total.

Una propuesta que los máximos accionistas consideran inaceptable y que, aunque no ha habido una respuesta oficial, rechazan en su mayor parte, lo que deja esta vía en una situación delicadísima y agrava la situación del Sevilla, retrasando de manera preocupante los plazos a la espera posiblemente ahora de nuevos postores. Algo que se habría evitado cree Luis Cuervas Sergio Ramos hubiera aceptado el aval que les ofreció.