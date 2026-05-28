La mejor opción para el Sevilla tras romperse la negociación con Sergio Ramos

La negociación que algunos daban por cerrada a falta firma desde enero y que para otros el acuerdo nunca ha sido visto factible saltó por los aires el miércoles, con la planificación congelada y con el club muy tocado. ¿Y ahora qué?

¿Crees que Sergio Ramos y su grupo siguen siendo la mejor opción para la compra del Sevilla FC? Esa pregunta es la que todos los aficionados se hacen este jueves, después de que la negociación para la venta del paquete mayoritario de acciones de la entidad saltase por los aires después del inesperado cambio de condiciones del grupo al que representa el camero en la reunión mantenida el miércoles.

A sólo tres días para que acabe el plazo para poder ejecutar la ampliación de capital a tiempo para que sea aprobada por LaLiga para la 2026/2027, ESTADIO Deportivo ha debatido sobre este espinoso asunto enfrentando las opiniones, tan compatibles como opuestas, de los redactores Aitor Torvisco y Pablo Casas.

Aitor Torvisco sigue apostando por Sergio Ramos, exculpado del esperpento del miércoles

"Bueno, salvo que rompan su silencio Antonio Lappí y Fede Quintero, que son, digamos, el grupo que siempre ha sonado como opción local, de arraigo sevillista. Tercera Vía se le llamó también en tiempos. Salvo que reaparezca aquella propuesta que fue rechazada por insuficiente y a 28 de mayo sería la mejor, a día de hoy no sé si la de Ramos es la mejor, pero es la única confirmada", arranca su argumentación, recordando que se ha hablado de muchas ofertas y auditorias; pero el grupo de Sergio Ramos es el único que ha presentado garantías de pago concretas aunque insuficientes.

"Yo entiendo que Sergio Ramos tiene ese currículum de 'sospechoso' para la afición del Sevilla FC (los desencuentros en su etapa madridista no están olvidados, ni mucho menos), y si todo esto se termina cayendo va a ser el que se lleve los palos; pero creo que, en lo sucedido el miércoles, Sergio Ramos tiene poca culpa. Incluso, todo lo contrario: él estuvo en la reunión dando la cara, defendiendo algo que era difícil de vender, que era esa modificación de la oferta a tres días de que se agote el plazo y con todo lo que eso conlleva. La oferta, aunque con distintos términos, sigue ahí y la ampliación de capital todo el mundo sabe que es imprescindible".

"Entoncdes, también hay que preguntar a los accionistas cuál es su plan alternativo. Si no es Sergio Ramos, ¿qué van a hacer? ¿Seguir? De la reunión salía muy optimista Luis Carrión, hablando incluso de que si hacía falta había que regalar, con tal de hacer lo que sea mejor para el Sevilla. Parece que, para algunos accionistas, por mala que parezca la última oferta, sigue siendo la mejor. Otros, se entiende, quieren mayores beneficios pese a la desastrosa gestión", zanja Aitor Torvisco repartiendo culpas.

Las razones de Pablo Casas para señalar a Sergio Ramos y opinar que el Sevilla debe pasar página

"Bueno, yo no sé si la de Ramos es la mejor opción, porque esto empieza a ser algo truculento, algo muy raro: van saliendo y entrando inversores, salen los principales, porque de repente Five Eleven Capital desaparece de la ecuación y llega sólo con el socio mexicano... En estas cosas, cuando empiezan a salir y a entrar actores es un poco sospechoso. Además, si no tienen el dinero suficiente con uno, (los accionistas del Sevilla) tendrán que buscar varios. Cuando cada uno tira para un lado, esto puede acabar aún peor que lo de ahora, y mira que eso es difícil", comienza exponiendo, empatizando con el enfado de los accionistas.

"¿Qué ofertas tiene el Sevilla? Siguen filtrando que hay más interesados. Otra cosa es que ese interés llegue con el dinero que ellos piden. Creo, como tú dices, que no lo van a regalar, lógicamente es una forma de hablar; pero creo que sí van a tener que bajar al final sus pretensiones, porque el futuro del Sevilla pinta negro. Si esto se empieza a retrasar, nos metemos ya en la temporada, como ha dicho el propio entrenador hace poco, y la pinta es muy chunga, es de tener que vender a gente, no tener dinero, no saber qué podrás fichar...", prosigue, recordando que la planificación está totalmente parada a la espera de noticias de Sergio Ramos y sus socios.

"Seguramente, todo eso supondría pasar otro año más pegado abajo, que la próxima temporada pueda acabar en ese mal desenlace que todo el mundo casi que está viendo venir. Y creo que un descenso es lo que terminaría de reventar al club, a la posible venta y al posible beneficio que quieren obtener los accionistas. El Sevilla tiene que darse prisa y cerrar esto cuanto antes", ha rematado Pablo Casas.