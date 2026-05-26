Sergio Ramos, René y Julio Senn aterrizan en Sevilla antes de una reunión clave en la compra del club

ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la llegada de tres de los actores importantes en la compra del Sevilla FC, todo ello en horas previas a una de las reuniones claves que puede decidir la venta de la entidad

El Sevilla FC vive horas definitivas de cara a su futuro más inmediato, con una compra por parte de Five Eleven Capital que supondría un auténtico bombazo en una entidad que históricamente ha estado en manos sevillistas. El nombre propio que encabeza esta opción es Sergio Ramos, siendo este la figura clave de un proyecto que quiere devolver al Sevilla a las cotas altas que había conseguido hace apenas unos años. Durante estos meses, los movimientos se han ido sucediendo y todos han sidos mirados con lupa. Tras el principio de acuerdo alcanzado hace dos semanas, todo se mantiene en vilo por la incertidumbre en ambas partes.

Tanto unos como otros han transmitido cierto recelo en que, en estas estancias finales, la operación pudiese cerrarse. Eso es algo que, en el sevillismo, no ha sentado bien debido a la ilusión por ese cambio de manos que pudiese poner fin a estos malos años que el Sevilla FC lleva atravesando. Sin embargo, en las últimas horas, la situación parece estar cambiando y este miércoles será el día clave para ello. ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la llegada de Sergio Ramos, René y Julio Senn a la ciudad de Sevilla. Se espera que estos tres estén presentes en la reunión que, como adelantó este mismo medio, se celebrará a las 12:00 en un conocido hotel sevillano. La intención de todas las partes, tal y como adelantó nuestro compañero Alejandro Sáez, es dejar ya sellado el SPA (Share purchase agreement) o contrato de compraventa de acciones que dé por cerrado el negocio.

Esto es una seña más de que la venta del club continúa avanzando y que, como se lleva anunciando a lo largo de estos días, las sensaciones definitivas no se sabrán hasta que lleguen los días finales. El periodo de exclusividad acaba este próximo domingo 31 de mayo, día donde se sabrá si el Sevilla puede cambiar de manos o no. También cabe otra posibilidad, y es que se pueda solicitar una prórroga para poder llevar a cabo esta compra de acciones.

Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que todo tendrá que pasar por el CSD, que tendrá que dar validez a la operación, algo que se estima que pueda durar entre dos o tres semanas. Un mero trámite que no imposibilitaría que los nuevos dueños empezasen ya a trabajar en el nuevo proyecto de la temporada 26/27. Ya son varios los nombres que surgen, como Bordalás como la opción favorita para el banquillo en caso de que la opción Sergio Ramos se haga realidad. A la espera se encuentra un Luis García Plaza que ya ha admitido, en múltiples ocasiones, que la confección de la plantilla va tarde. Incluso para él, que aún no sabe si será el entrenador de la próxima temporada o no.

Hay una ventaja para todas las partes interesadas en el Sevilla FC, incluso para los periodistas, y es que en estos días se sabrá todo. La reunión de este miércoles puede dejar más marcado un camino que conduzca a la venta de la entidad, un hecho totalmente histórico en el fútbol sevillano.