Sevilla 0-0 Eibar: Un empate que sirve para quitarse una losa psicológica de encima

El conjunto dirigido por David Losada igualó a cero con las armeras en un encuentro muy parejo y con escasas ocasiones de gol. El punto sirve para romper una racha negativa de seis derrotas consecutivas antes de afrontar la última jornada

Después de seis derrotas consecutivas, el Sevilla FC quebró al fin tan negativa serie con un empate en casa ante el Eibar que sirve al menos para quitarse de encima esa losa psicológica. Las pupilas de David Losada igualaron a cero ante un conjunto vasco que venía de ganar en sus dos últimos compromisos como local, aunque fuera de su campo baja mucho sus prestaciones. Al menos, este resultado permite afrontar más liberadas la última jornada de LaLiga F, el próximo domingo ante el Espanyol a domicilio, aunque realmente las sevillistas hace tiempo que cumplieron de forma holgada con su objetivo de la permanencia.

Las bajas de Wifi, Débora García y Alba Cerrato propiciaron la inclusión en la lista de canteranas como Carla Aguilar, Mercedes y Durán, además de las ya habituales Julia Torres y Alba López, que partió como titular. Con esos mimbres, el cuadro nervionense salió con ganas de romper su mala racha y a los cinco minutos ya se había acercado con peligro a la meta armera. Pero el reloj avanzaba y sobre el césped del Estadio Jesús Navas se dibujaba un partido igualado sin grandes ocasiones de gol. Así fue hasta que superada la pausa para hidratación a la media hora de juego llegó la más cara del primer acto, que fue sin embargo para las visitantes.

La más clara, un disparo al larguero del Eibar

A la salida de un córner, Mireia estuvo atenta para cazar el balón en el corazón del área y su derechazo se marchó al larguero ante la estirada de Cheza, Un importante susto para un conjunto sevillista que tuvo más protagonismo en el primer acto, aunque no supo traducir esas buenas intenciones en claras llegadas que le permitieran ponerse por delante.

Tras el paso por vestuarios, ambos contendientes siguieron protagonizando un duelo muy disputado, sin un claro dominador. Rondaron las nervionenses el tanto a falta de diez minutos para el final, pero las tablas no se movieron en la carretera de Utrera. Con este resultado, el Sevilla FC se coloca octavo en la tabla con 40 puntos, pudiendo luchar aún por una séptima plaza que le ha arrebatado esta jornada el Athletic, que tiene un punto más.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Cheza, Alba López (Julia Torres 87'), Alice Marques, Iris Arnaiz, Esther Martín-Pozuelo (Barrios 63'), Alicia (Milla Cortés 63'), Gemma, Rosa Márquez, Kanteh, Raquel y Andrea Álvarez.

Eibar: Astralaga, Garazi (Patri Ojeda 52'), Carla, Iribarren, Laura Camino, Alimara Belem (Clement 88'), Iara, Carmen Álvarez (Uranga 78'), Adela, Mireia (Etxezarrerta 78') y Emma Moreno

Árbitra: Paola Cebollada López (Aragonesa). Amonestó a la visitante Emma Moreno.

Goles: No hubo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29 de la Liga F disputado en el Estadio Jesús Navas.