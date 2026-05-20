La UEFA sanciona de por vida al entrenador Petr Vlachovský por grabar en secreto a jugadoras en los vestuarios

El organismo europeo inhabilita al extécnico checo del FC Slovacko para cualquier actividad vinculada al fútbol y solicita a la FIFA que extienda el castigo a nivel mundial tras una polémica que sacudió al deporte femenino

La UEFA ha impuesto una sanción de por vida al entrenador checo Petr Vlachovský, exresponsable del equipo femenino del FC Slovacko, tras una investigación por conducta indebida relacionada con la grabación secreta de futbolistas en los vestuarios del club.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA adoptó la decisión después del trabajo de un Inspector de Ética y Disciplina. Además de la inhabilitación permanente, el organismo europeo ha solicitado a la FIFA que extienda la sanción a nivel mundial y ha pedido a la Federación de Fútbol de la República Checa que revoque su licencia de entrenador.

Petr Vlachovský, sancionado de por vida por la UEFA

La decisión de la UEFA supone una corrección contundente a un caso que ya había pasado por la justicia checa. Vlachovský fue condenado en mayo de 2025 por grabar a jugadoras del FC Slovacko en los vestuarios, entre ellas una menor de 17 años, según informaron medios checos.

En aquel momento, el técnico evitó entrar en prisión al recibir una pena suspendida y una prohibición temporal para entrenar en la República Checa. Ahora, la UEFA ha elevado el alcance disciplinario del caso con una sanción de por vida para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.

El organismo europeo considera que Vlachovský vulneró varios artículos de su Reglamento Disciplinario, concretamente los artículos 11(1), 11(2)(b) y 11(2)(d), vinculados a conducta impropia y daños a los principios de integridad y respeto dentro del fútbol.

La UEFA pide que la sanción sea mundial

La resolución no se limita al ámbito europeo. El CEDB también ha solicitado a la FIFA que extienda la prohibición a nivel internacional, lo que impediría a Vlachovský trabajar en cualquier estructura futbolística del mundo.

Además, la UEFA también ha ordenado a la Asociación de Fútbol de la República Checa que revoque la licencia de entrenador del técnico.

Un caso que sacude al fútbol femenino checo

El caso ha tenido especial impacto porque Vlachovský no solo trabajó en el FC Slovacko. También fue entrenador de la Selección femenina sub-19 de la República Checa, lo que ha reabierto el debate sobre los mecanismos de protección de las futbolistas.

El caso afecta también a la percepción de seguridad en el fútbol femenino, especialmente en categorías con jugadoras jóvenes. Por eso la sanción de la UEFA se interpreta como un mensaje institucional fuerte ante conductas abusivas e inapropiadas.

FIFPRO respalda la sanción y pide priorizar el bienestar de las jugadoras

El sindicato internacional de futbolistas, FIFPRO, celebró la decisión de la UEFA y también apoyó la petición para que la FIFA extienda la sanción a todo el mundo: “Este resultado envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol”.

FIFPRO también insistió en que la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad. Su reacción refuerza la idea de que este caso no puede tratarse como un episodio aislado, sino como una advertencia sobre la necesidad de protocolos, vigilancia y canales seguros de denuncia.

El testimonio de Alena Peckova refleja el daño a las jugadoras

Una de las voces que ha expuesto el impacto del caso es la futbolista Alena Peckova: “Dondequiera que iba, ya fuera un gimnasio público u otro entorno, se me encendía una luz de advertencia y no dejaba de mirar si había alguna cámara”.

La jugadora también explicó que empezó a tener problemas con la forma en que veía su cuerpo y que llegó a sentir rechazo. Su testimonio muestra que las consecuencias de este tipo de conductas van mucho más allá del momento de la denuncia o de la sanción.

La UEFA lanza un mensaje contundente contra los abusos

La sanción de por vida a Petr Vlachovský marca una posición clara por parte de la UEFA. El organismo europeo no solo le aparta del fútbol, sino que busca que esa inhabilitación tenga alcance mundial.

El caso obliga a mirar más allá del castigo individual. También plantea preguntas sobre los controles internos en clubes y federaciones, la protección de las jugadoras y la necesidad de reforzar la confianza en espacios donde la privacidad debe ser absoluta.