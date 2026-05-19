Cañizares, la compra del Valencia y el ejemplo del Sevilla: "Sergio Ramos es un tipo que tiene un patrimonio"

El excapitán del Valencia fue cuestionado sobre la posibilidad de imitar el movimiento del camera con la compra del club de Nervión, a lo que Cañizares respondió explicando el gran problema de la entidad de Mestalla y las diferencias con el central

El Valencia Club de Fútbol afronta su último partido de la temporada con la ilusión de alcanzar la séptima plaza y volver a competición europea mientras que en la calle se anda gestando una manifestación contra Peter Lim y las autoridades valencianas señaladas como cómplices del dueño del club che.

Una de las voces más críticas contra Lim siempre ha sido Santiago Cañizares. El exportero y capitán del Valencia ha atizado en multitud de ocasiones al empresario singapurense por sumir al club en la mediocridad. Y ahora, que desde Valencia ven como un club que estaba en una situación similar como el Sevilla, puede salir de ella, anhelan algo parecido para su equipo.

Así, en su participación en el programa 'La Banda' de À Punt, Cañizares fue preguntado si alguna vez había pensado en hacer algo por el Valencia como lo está haciendo Sergio Ramos con el Sevilla, desvelando que hace poco más de un año lo intentó pero fue en vano: "Lo primero para que se produzca una venta en un club es que el que tiene las acciones quiera venderlas. Vamos a empezar por ahí...".

Peter Lim no quiere vender las acciones

Hace 13 meses, Cañizares se reunió con un inversor que intentaba llegar a hasta Peter Lim para intentar una posible compra de las acciones del club, pero fue imposible hacerlo ya que ni el dueño quería vender sus acciones pero es más, es que ni llegaron a poder sentarse con él para tratar el asunto.

"Hace 13 meses exactamente yo me reuní con una persona que estaba tratando de llegar a Peter Lim para, con un grupo, comprar las acciones del Valencia. Me reuní con ellos no porque yo quisiera, porque ellos propusieron dialogar con un café, tranquilamente, sin ninguna vinculación. No fueron capaces de sentarse con Lim. Ni a través de intermediarios, ni en persona, ni presentándose en Singapur, ni nada... O sea, vamos a entender esto como el principal problema que tenemos. Aquí no es una cuestión de que no hay dinero para comprar el Valencia", explicó el exmeta.

"Aquí lo primero es que hay un dueño que no quiere vender. Yo mi casa no la quiero vender. Vivo muy a gusto en mi casa. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Me la vais a comprar vosotros, si no quiero vendérosla? No... que estáis reuniendo dinero ya... pero que es que no tiene precio. Empecemos por ahí. Esta es la realidad de lo que pasa en el Valencia. Esto que yo te he contado es una persona. Me han contado que han habido otras anteriormente. En este caso, fehacientemente, yo te digo que hubo una persona", respondió el madrileño incidiendo en la cuestión.

Las diferencias con Sergio Ramos y el Sevilla

Además, Cañizares recalcaba que hay una gran diferencia entre las posibilidades que tiene Sergio Ramos para abordar la compra del Sevilla y las que tiene él con el Valencia. "Sergio Ramos tiene un patrimonio y decide invertir parte de él en el fútbol junto con otros socios. Muy bien. Pero primero hay que tener ese patrimonio, luego querer gastárselo en el fútbol y después querer defenderlo con tus conocimientos", recordó.

"Entonces, si no quiere vender el club, qué tontería es esa de que busquemos inversores, los exjugadores, los no sé qué... Luego, está el caso de Ramos. Sergio es un tipo que tiene un patrimonio y que decide que parte de su patrimonio, junto con otros socios, invertirlo en el fútbol y trabajar para el fútbol. Muy bien, uno primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos, ¿no? No es mi caso en ninguno de los tres puntos. Ni tengo un patrimonio como el de Sergio Ramos, ni quiero apostar el que tengo por el fútbol, ni quiero trabajar en un equipo de fútbol", zanjó.