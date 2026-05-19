Cömert, en la lista definitiva de Suiza para el Mundial con su futuro en el aire

El central del Valencia ha sido uno de los futbolistas más importantes de Corberán en este 2026 cuando comenzó siendo un descarte; su gran rendimiento le llevará al Mundial y a sentarse con el club la próxima semana, pues acaba contrato

Eray Cömert estará con Suiza en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el próximo 11 de junio. El central del Valencia disputará la gran cita mundialista a la espera eso sí, de saber si lo hará como futbolista del Valencia o no, pues su contrato acaba el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado con la entidad che.

El zaguero de Rheinfelden se ha ganado con todo derecho su presencia en la lista de 26 elegidos por Murat Yakin gracias a su gran rendimiento en este 2026 con el Valencia Club de Fútbol. Todo ello cuando parecía estar destinado a jugar muy poco cuando el verano pasado se quedó en Mestalla aparentemente como cuarto central después de dos cesiones.

Sin embargo, la plaga de lesiones que afectó al centro de la defensa le permitió al suizo volver a la primera línea de batalla. Diakhaby y Copete se despidieron de la temporada hace meses y desde entonces, el helvético ha sido la pareja de César Tárrega, dando seguridad y tranquilidad a la zaga che.

Tanto fue así que ya en el parón de marzo, Yakin decidió recuperar a Cömert para los amistosos ante Alemania y Noruega después de un año sin acudir a la llamada de su seleccionador. Pero el rendimiento del central del Valencia no ha decaído en toda la segunda vuelta y tan solo un par de lesiones en la zona abdominal le ha privado de jugar en este tramo.

Su futuro, una incógnita

Hace tan solo un año Cömert era un claro descarte del Valencia y de Corberán. El suizo no encontró ninguna oferta que le convenciera para salir, se quedó, aprovechó la ocasión y ha acabado siendo importante. Esto ha provocado que la idea inicial en la dirección deportiva del Valencia haya sido replanteada hasta el punto de que su salida no se da por segura.

El futbolista, que desde enero puede negociar legalmente con cualquier club que llame a su puerta, ha decidido esperar primero a ver si el Valencia mueve ficha, pero no lo hará hasta que acabe la competición este fin de semana ante el Barcelona, partido en el que el suizo no podrá estar por su expulsión en Anoeta.

Cömert ha recibido además el interés de varios equipos, de dentro y de fuera de LaLiga. El helvético ha sido relacionado con Osasuna, pero también con el CSKA de Moscú ruso, destino que no le convence. En Italia ha habido acercamientos con la Fiorentina o la Lazio y desde Alemania se han interesado en su situación clubes como el Unión Berlín o el Mainz.

La decisión, antes del Mundial

La intención de Eray Cömert es la de tener asegurado su futuro antes de que comience el Mundial. El central espera que la semana que viene haya avances con el Valencia, ya sea para renovar o para saber que no seguirá, lo que le permitirá abrir la puerta a otros clubes. Suiza está encuadrada en el Grupo B del Mundial junto a Qatar, Bosnia y Herzegovina y Canadá, siendo la clara candidata a acabar primera de grupo. Su debut se producirá el 13 de junio ante Qatar, para lo que queda menos de un mes. Cinco días más tarde se medirán al combinado balcánico cerrando la fase de grupos contra Canadá, el 24 de junio.