Giro de Italia 2026 | Etapa 10, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Viareggio - Massa

Llega la gran contrarreloj del Giro de Italia con un recorrido de 42 kilómetros y Jonas Vingegaard como máximo favorito a la victoria y a hacerse con el liderato de la clasificación general

La 10ª etapa del Giro de Italia 2026 llega este martes 19 de mayo para hacer las delicias de los amantes de las contrarreloj, ya que los ciclistas se enfrentarán a 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, en lo que será claramente una jornada decisiva de cara a la clasificación general de la 'Corsa Rosa'.

Respecto a cómo está la carrera, Afonso Eulálio se mantiene líder con hasta dos minutos y 24 segundos de renta sobre Jonas Vingegaard, por lo que no se descarta que el portugués pueda pelear incluso por mantener la maglia rosa, si bien no es su pelea.

En cuanto al recorrido de la jornada, la crono se desarrollará en la costa del mar Tirreno. Sin duda se trata de un lugar idóneo para que los especialistas se luzcan tras las duras subidas al Blockhaus y a Corno alle Scale.

En exactamente 42 kilómetros de recorrido los ciclistas se encontrarán con una ruta tremendamente recta. Para ser exactos, se saldrá de Viareggio rumbo sur, se realizará una horquilla y cuatro curvas más antes de encarar un tramo de más de 20 kilómetros sin una sola curva. En cuanto a posibles dificultades por el terreno, solo deberán enfrentar un repecho a cuatro kilómetros de meta.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 19 de mayo

- Salida: desde Viareggio (Italia) a las 13:15 horas

- Llegada: en Massa (Italia), prevista alrededor de las 17:20.

Horario y dónde ver por televisión y online la 10ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 10 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.