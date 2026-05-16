Giro de Italia 2026 | Etapa 9, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Cervia - Corno alle Scale

Afonso Eulálio llega con la maglia rosa a una jornada con un final durísimo y que dará pie a una nueva batalla entre los favoritos en la 'Corsa Rosa', con Jonas Vingegaard a la cabeza.

Este domingo 17 de mayo llega la 9ª etapa del Giro de Italia 2026, la última antes del segundo día de descanso y una que se desarrollará entre Cervia y Corno alle Scale con un total de 184 kilómetros, de los cuales prácticamente los 25 últimos serán en subida.

Se trata de una meta muy poco vista en la 'Corsa Rosa', ya que no se daba desde la edición de 2004, en la cual se terminó coronando Damiano Cunego. En esta ocasión es Afonso Eulálio quien arriba vestido de rosa, quien cuenta con 3:17 minutos de ventaja respecto al danés Jonas Vingegaard, quien podría hacerse con el liderato en un final muy favorable a escaladores puros.

Ya entrando más en profundidad en lo que será el perfil de la jornada, tenemos que casi los últimos 25 kilómetros serán en subida. Los corredores deberán superar primero Querciola (once kilómetros con un tramo de mas de 3 kilómetros al 7,5 por ciento, aunque también con tramos de descanso). Ya la llegada será en Corno alle Scale, ascensión en la que lo más duro será un tramo de 2,7 kilómetros a más del 10 por ciento de media.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 17 de mayo

- Salida: desde Cervia (Italia) a las 12:35 horas

- Llegada: en Corno alle Scale (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Horario y dónde ver por televisión y online la 9ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 9 del Giro de Italia 2025 a partir de las 12:35 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.