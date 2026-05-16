Pelotazo del Movistar Team cuando menos se esperaba

Tras un viernes en el que dilapidó parte de sus opciones en el Giro 2026, el Movistar mete a dos ciclistas entre los ocho primeros y, en paralelo, se apunta en Francia una clásica de prestigio con un gran triunfo de Jon Barrenetxea

Tras un viernes negro llegó un sábado de ilusión para el Movistar Team. El equipo telefónico perdió gran parte de sus esperanzas de estar en el podio del Giro de Italia 2026 después de que su líder, Enric Mas, se quedara clavado en la primera etapa de montaña celebrada este viernes.

El ciclista balear, además, arrastró a sus compañeros y tres de ellos (Javi Romo, Juanpe López y Einer Rubio) se tuvieron que quedar con él para impedir que perdiera más tiempo, lo que, a su vez, les hizo sacrificar sus aspiraciones personales.

El equipo español no se ha venido abajo y en la etapa del sábado ha sido de los más combativos. El gran premio se lo ha llevado el UAE Team Emirates con la victoria de Jhonatan Narváez en la octava etapa del Giro 2026, pero la lucha de los ciclistas del Movistar ha tenido premio.

Así, el conjunto español logró meter a varios de sus componentes en el grupo perseguidor del trío cabecero. Javi Romo arriesgó para tratar de enlazar con la cabeza y acabó pagándolo, y acabado muy lejos de los mejores. Pero el italiano Lorenzo Milesi (quinto) y el sevillano Juanpe López (octavo) sacaron premio y le dieron un buen número de puntos a su equipo.

Por tiempos, ahora mismo, el Movistar Team es tercero en la clasificación por equipos y, además, ocupa la sexta plaza en puntos UCI logrados hasta ahora en el Giro de Italia. La general queda lejos, pero en todo lo demás, el resultado global es muy bueno.

Jon Barrenetxea gana una clásica de prestigio en Bretaña

Por si no hubiera sido ya un buen día en la ronda italiana, desde la Bretaña francesa ha llegado la gran alegría de la jornada. El Movistar Team presentó un equipo competitivo para correr este fin de semena dos clásicas galas y, en la primera de ellas, se ha apuntado la victoria.

Ha sido su mejor hombre, posiblemente, en este tipo de carreras: Jon Barrenetxea. El ciclista vizcaíno dio una lección a los velocistas y venció en el Tour de Finisterre, en una llegada masiva en la que estuvo más rápido que el neerlandés Alex Molenaar y que el francés Clément Venturini.

La 'fiesta' telefónica se completó con hasta tres ciclistas más en los puntos: el gallego Carlos Canal (12º), el eritreo NatnaelTesfazion (21º) y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (25º). El bloque de Movistar controló la etapa en todo momento, ayudó a neutralizar a los escapados y lanzó a Barrenetxea para que lograra un triunfo que le encumbra. Mañana les espera el Boucles deL'Aulne - Chateaulin.

El Caja Rural español fue el otro equipo triunfador de la jornada, con el segundo puesto del mencionado Molenaar, el sexto de Fernando Barceló y el noveno de Eduard Prades.