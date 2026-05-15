Jonas Vingegaard destroza las esperanzas del Movistar y de Enric Mas en el Giro de Italia

El ciclista danés se exhibe en el Blockhaus y selecciona a los favoritos, entre los que ya no está un Enric Mas que se ha caído con todo su equipo

Primera etapa importante en el Giro de Italia 2026 y primera exhibición del gran favorito, un Jonas Vingegaard que atacó a cinco kilómetros para la meta, en la subida del Blockhaus, y provocó una escabechina entre los favoritos.

Sólo Giulio Pellizzari trató de aguantarlo en los primeros metros, pero pronto se dio cuenta de que no podía y acabó descolgándose. Felix Gall se lo tomó con más calma, fue de menos a más y acabó cerca del danés, aunque no lo suficiente como para hacerle peligrar el triunfo.

El resto, a años luz. Ninguno acabó por debajo del minuto de diferencia y algunos de los favoritos al principio del Giro casi dijeron adiós a sus opciones.

Tal vez el principal damnificado era un Enric Mas que se las prometía muy felices en el inicio de la ronda italiana y que, con su caída, arrastró al resto de los grandes nombres del Movistar Team. El ciclista balear llegó a 5:47 de Vingegaard, arropado por Javi Romo, Einer Rubio y el andaluz Juanpe López, ciclistas que tal vez habrían podido aspirar a más, pero que se quedaron a apoyar a su líder.

El de Artá se quedó a siete kilómetros de meta, antes del ataque final del danés y, con él, también lo hizo Egan Bernal, aunque el colombiano se rehizo y sólo perdió 2:57 en meta.

Afonso Eulalio da la cara y mantiene el rosa

La victoria de Vingegaard, no obstante, no le dio para alcanzar la maglia rosa, ya que el portugués del Bahrein Afonso Eulalio cumplió en la defensa de tan querida prenda y llegó a menos de tres minutos del danés, por lo que aún mantiene una ventaja de 3:17 sobre Vingegaard, que ahora ya es segundo en la general del Giro.

Tras él, se destacan como favoritos los dos que le aguantaron en la subida, Gall y Pellizzari, que no estará solo, ya que su compañero Jai Hindley también está en la pelea. Ben O'Connor y Giulio Ciccone también están ahí, aunque más alejados.

Como dato curioso, el primer español es Igor Arrieta, que marcha duodécimo de la general y que es el mejor colocado de un UAE Team Emirates que perdió a Joao Almeida antes de empezar y a Yates con la carrera iniciada. Y que se ha quedado sin líder...

Clasificación etapa 7 del Giro de Italia 2026

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 06:09:15

2. Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 13

3. Hindley Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:02

4. Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:05

5. O'Connor Ben (Team Jayco-AlUla) + 01:05

6. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 01:29

7. Ciccone Giulio (Lidl-Trek) + 01:40

8. Gee-West Derek (Lidl-Trek) + 01:42

9. Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 01:44

10. Arensman Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:44

11. Hirt Jan (NSN Cycling Team) + 02:13

12. Harper Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 02:13

13. López Martin (XDS Astana Team) + 02:42

14. Poels Wout (Unibet Rose Rockets) + 02:55

15. Eulalio Afonso (Bahrain Victorious) + 02:55