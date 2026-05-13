Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 5 etapa | Afonso Eulálio se viste de rosa y Jonas Vingegaard lo deja para otro día

El ciclista portugués del equipo Bahrain Victorius se coloca líder de la clasificación general con una amplía renta de casi tres minutos sobre el segundo de la tabla, el español Igor Arrieta

Para etapa surrealista la quinta de este Giro de Italia 2026. Tras caídas y errores de trazada, el español Igor Arrieta (UAE) levantó los brazos como vencedor de la jornada disputada entre Praia a Mare y Potenza, de 203 kilómetros, en la que ganó el duelo de manera inverosímil al portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), que se enfunda la maglia rosa.

Increíble duelo entre Arrieta y Eulalio, héroes de la jornada. El español, después de una caída a 13 km de meta y de salirse se la carretera a falta de 2, fue capaz de aprovechar otra caída del luso para remontar y luego rectificar la trazada, volver a la ruta de carrera y superar al rival en la recta de meta, a escaso metros de la línea.

Surrealista victoria de Arrieta, la segunda como profesional, en el que es su estreno en el World Tour. Aún tuvo tiempo para degustar su éxito entrando con 2 segundos delante de Eulalio, frustrado por no ganar la etapa, pero feliz de rosa. El tiempo del navarro fue de 5h.07.51, a 39,5 kilómetros por hora.

Jonas Vingegaard, la calma personificada

Pese a que se esperaba que el muro de los últimos kilómetros invitase a cierta pelea entre los mejores de la carrera, las malas condiciones meteorológicas pusieron muy peligrosa la carretera y ciclistas como Jonas Vingegaard optaron por dejar cualquier intento para próximos días.

Clasificación de la etapa 5 del Giro de Italia 2026

1. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) — 5h 07’ 51"

2. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) — +3"

3. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) — +51"

4. Lorenzo Milesi (Movistar Team) — +1’ 29"

5. Christian Scaroni (XDS Astana Team) — +1’ 30"

6. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) — +1’ 30"

7. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) — +3’ 11"

8. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) — +3’ 13"

9. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) — +3’ 29"

10. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) — +4’ 42"

11. Harold Martín López (XDS Astana Team) — +7’ 13"

12. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — +7’ 13"

13. Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) — +7’ 13"

14. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) — +7’ 13"

15. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) — +7’ 13"

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 5

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) — 21h 27’ 43”

Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) — +2’ 51”

Christian Scaroni (XDS Astana Team) — +3’ 34”

Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) — +3’ 39”

Johannes Kulset (Uno-X Mobility) — +5’ 17”

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — +6’ 12”

Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) — +6’ 16”

Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) — +6’ 16”

Egan Bernal (Netcompany INEOS) — +6’ 16”

Thymen Arensman (Netcompany INEOS) — +6’ 18”

Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) — +6’ 18”

Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — +6’ 22”

Enric Mas (Movistar Team) — +6’ 22”

Markel Beloki (EF Education - EasyPost) — +6’ 22”

Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) — +6’ 22”