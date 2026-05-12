Giro de Italia 2026 | Etapa 5, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Praia a Mare - Potenza

El perfil de la quinta etapa es de media montaña, con un puerto muy interesante y de duras rampas. Será la segunda que se dispute en tierras italianas después del comienzo en Bulgaria

La 5ª etapa del Giro de Italia 2026, que se celebra este miércoles 13 de mayo, comienza en Praia a Mare y termina en Potenza tras 203 kilómetros de recorrido. El perfil de la Etapa 5 es de media montaña, con un puerto muy interesante y de duras rampas: Montagna Grande di Viggiano, a 50 km de una llegada en repecho.

Otra jornada que se presume de mucha pelea y sin un guion claro. Habrá un puerto de salida, Prestieri (3ª), y sobre todo un gran escollo a cincuenta de meta, la Montagna Grande di Viggiano.

Los 6,6 kilómetros al 9% de esta ascensión de 2ª categoría nos pueden dejar una pelea por la etapa entre atacantes e incluso pistas de quiénes son los más fuertes de cara a la montaña que arrancará propiamente el viernes.

Antes de la llegada habrá otro repecho en el centro de Potenza. Y ojo al desgaste: se superan los 200 km por segunda vez en este Giro. La salida neutralizada se dará a las 12:15 (horario peninsular español) y la llegada está prevista a las 17:15 de la tarde.

La semana para velocistas y aventureros del Giro de Italia

El Giro de Italia se ha relanzado en Calabria con etapas relativamente suaves que conducen a Cosenza, Potenza y Nápoles, donde se avecina un claro sprint.En los Abruzos llega el viernes 15 la primera cita seria con la montaña. Allí se encuentra el Blockhaus, una ascensión de primera categoría que desemboca en meta tras un maratón de 246 kilómetros y 4.650 metros de desnivel. En la subida de 13,5 kilómetros al 8,4 por ciento se verán las caras los hombres de la general.

Después de una octava etapa exigente con final elevado en Fermo, el fin de semana se cierra en Las Marcas, con otra llegada en alto en Corno alle Scale (1a, 10,8 km al 5,9) con tramos de 2 de dígitos.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 13 de mayo

- Salida: desde Praia a Mare (Italia) a las 12:15 horas

- Llegada: en Potenza (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Horario y dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Giro de Italia 2025 a partir de las 10:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.