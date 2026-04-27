Mikel Landa allana el camino de Jonas Vingegaard en el Giro

La caída sufrida en la Itzulia aparta definitivamente al ciclista vitoriano de una carrera italiana que tenía marcada en rojo y en la que tampoco estará otro de los favoritos como Joao Almeida

No por esperado es menos doloroso. Después de sufrir junto a él esa caída en la edición del Giro de Italia de 2025 todos esperábamos que Mikel Landa se tomase la revancha en este 2026. No va a poder ser. De nuevo un golpe contra el asfalto, esta vez en la Itzulia, le dejan fuero de juego para una ronda transalpina en que entre su renuncia y la de Joao Almeida dejan el camino aún más expedito para el triunfo de Jonas Vingegaard.

"Obviamente estoy decepcionado por no poder participar este año en el Giro. Había trabajado para recuperarme tras un invierno difícil y empezaba a sentirme bien de nuevo en la Itzulia", comente el corredor español del equipo Soudal Quick Step, quien sufrió en la Vuelta al País Vasco una pequeña fractura pélvica al caerse tras chocar con un vehículo de la organización.

La realidad es que tras ese doloroso golpe por la mente de Landa pasaba seguir apretando los dientes para llegar a la Corsa Rose en la mejor forma posible; sin embargo, los médicos le han recomendado que deje su regreso a la carretera para más adelante.

"Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver tras lo del año pasado. Pero la prioridad ahora es recuperarme y volver a ponerme en forma, y luego ya pensaremos en nuevos objetivos más adelante en la temporada", explica el ciclista de 36 años, que abandonó en la edición 2025 tras romperse una vértebra en una caída en la primera etapa.

El Giro de Italia, una carrera especial para Mikel Landa

Pese a que la carrera de Mikel Landa ha estado repleta de sinsabores, no es menos cierto que en lo que respecto al Giro de Italia ha sido sin duda una prueba en la que ha vivido grandes momentos; tanto es así que ha sido podio (tercer puesto) tanto en 2015 como en 2022. En la primera de ellas se coronó Alberto Contador y en la segunda un Jai Hindley que también participará en este año 2026.

Respecto al recorrido del vitoriano en la presente campaña, este debutó debutó disputando la Volta de Catalunya; un inicio algo más tarde de lo deseado debido a un enfermedad. En abril, en la segunda etapa de la Itzulia Basque Country, tras la caída, las pruebas médicas identificaron la lesión. Ha intentado estar en Italia, pero no ha podido. "Ha comenzado a curarse, pero requiere un periodo adicional de recuperación", sentencia el comunicado.