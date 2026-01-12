Mikel Landa se lamenta: "Estaba en perfecta forma y preparado para luchar por una buena clasificación general"

El corredor español afronta ahora su 16ª temporada como profesional ilusionado y con el objetivo de brillar tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia

El 'landismo' sigue muy vivo. Pese a que la campaña pasada no fue tan fructífera como se esperaba a causa de una dura caída, Mikel Landa volvió a la bicicleta en la recta final de la misma y ahora inicia su tercer año en el equipo Soudal Quick Step y el decimosexto como profesional "con la misma pasión que el primer día en el pelotón", tal y como señala el alavés desde la concentración del equipo en Calpe.

Si bien su mejor momento en el pelotón parece haber pasado –fue podio en el Giro de Italia en 2015 y 2022–, ello no evita que la expectación se dispare cada vez que se pone a pedalear. Los aficionados le guardan un lugar especial y él mismo señala que mantiene intacto el deseo por competir de antaño.

"El ciclismo ha cambiado, y yo también, tanto personal como profesionalmente, pero sigo disfrutando de lo que hago y con la misma pasión que en mi primer día en el pelotón. Ahora estoy a punto de comenzar mi decimosexto año consecutivo, algo que nunca hubiera imaginado cuando me hice profesional. Ha sido un gran viaje y confío en que aún puedo luchar por buenos resultados", asegura Landa.

La dura caída de 2025 en el Giro de Italia

La temporada pasada fue su segunda con el maillot del Soudal Quick Step, un curso con altibajos, donde el sueño de luchar por el podio general del Giro de Italia se desvaneció en un par de segundos el primer día de carrera, cuando una caída puso fin a lo que había sido una sólida primera parte del año.

El vasco regresó en verano y terminó siendo uno de los corredores más combativos de La Vuelta. "Es cierto, el año pasado fue difícil. Todo iba muy bien antes del Giro, estaba en perfecta forma y preparado para luchar por una buena clasificación general, ya que sentía que todo encajaba de cara al Giro. Con la caída, todo se fue al traste. Por suerte, pude volver en agosto y acabé luchando por una etapa en la Vuelta, donde estuve muy cerca de conseguir la victoria. Terminé la temporada en la bicicleta, y eso me dio mucha confianza", comenta.

Los primeros pasos de Mikel Landa en la temporada ciclista de 2026

Landa tiene previsto correr la Volta a la Comunitat Valenciana antes de la Clásica Jaén, pero sus primeros objetivos de la temporada llegarán en primavera, en dos carreras muy importantes para él. "Tengo muchas ganas de empezar en febrero. Espero tener un buen comienzo, mientras sigo mejorando mi forma para Cataluña y el País Vasco. Me encantan esas carreras y espero conseguir una victoria de etapa".

Respecto a su calendario general, tenemos que en la planificación inicial de Mikel Landa figuran la Vuelta a La Comunitat Valenciana, Volta a Catalunya, Itzulia, Giro de Italia y Tour de Francia.