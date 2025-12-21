Mikel Landa y Movistar se ponen de acuerdo con La Vuelta

Tanto el ciclista alavés como el directo deportivo del Movistar Team reconocen lo exigente que va a ser la próxima edición de la ronda española y avisan sobre el calor del sur de España en verano

El anuncio, esta semana, del recorrido de la Vuelta a España 2026 no ha dejado indiferente a nadie. No ha sorprendido por la distribución ni la dureza de la misma. Tan solo lo ha hecho por su itinerario, aunque tras ocupar en 2025 todo el norte muchos esperaban que se compensara con el este y el sur, como así ha ocurrido.

Aunque ha habido variedad de opiniones, en general todos apuntan a lo esperado. Se esperaba que tuviera etapas explosivas, que buscara el espectáculo y que, a ser posible, mantuviera la emoción hasta el final. Y así debería ocurrir, ya que la lógica dice que se resolverá con la contrarreloj de Jerez y las etapas de montaña de Málaga y Granada, donde acabará este año la ronda española.

“No hay sorpresas. Es una edición muy dura, con las grandes montañas llegando pronto y muchas llegadas en altitud”, señala uno de los que, seguro, estarán entre los favoritos, un Mikel Landa que en este 2025 llegó mermado y con poca preparación con su caída en el Giro, pero que la tiene apuntada para el próximo año en rojo.

El ciclista del Soudal Quick-Step advertía por lo rápido que llega la alta montaña -los Pirineos la primera semana-, pero sobre todo por el hecho de que se vaya a correr tanto en el sur cuando aún es verano. "El hecho de tener tantas etapas en el sur significa también que el calor podrá jugar un papel importante. (...) Es un recorrido exigente, que ofrece muchas oportunidades a los escaladores y mantiene la lucha por la general abierta hasta el último día”, avisaba el corredor vasco.

El Movistar Team califica La Vuelta de "extremadamente exigente"

La dureza de La Vuelta 2026 es algo con lo que coinciden todos, también en un Movistar Team donde tienen muchas esperanzas con Enric Mas de volver a repetir lo vivido en 2024, cuando el balear estuvo peleando con Roglic hasta casi la última etapa. "Un trazado diferente, con una etapa en circuito final de Vuelta distinto al típico de Madrid. Además de la dureza del sur y el calor de esas fechas, será una Vuelta dura.", afirmaba Chente García Acosta, director deportivo del equipo español.

Uno de los cabezas visibles del Movistar reconocía que era "atípica" por excluir el norte y centrarse tanto en el sur, pero, a su vez, "extremadamente exigente" por todo lo que presenta. "Comenzará con una contrarreloj en Mónaco, recorrerá la costa mediterránea y atravesará cuatro países, algo poco habitual", añadía sobre un recorrido que, al igual que el de 2024, pasará por cuatro estados, cambiando Italia por Mónaco.

Del 22 de agosto al 13 de septiembre de 2026, España volverá a atraer las miradas del pelotón con un recorrido en el que diez de las 21 etapas tendrán a Andalucía como gran protagonista.