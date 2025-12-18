“Quiero ayudar a Juan Ayuso a ganar el Tour de Francia”

El nuevo hombre fuerte del nuevo equipo de Ayuso, el excampeón del Tour Andy Schleck, deja claro que su principal objetivo es orientar al español para que gane la ronda gala

Si Juan Ayuso tenía algunda duda de la gran apuesta que Lidl-Trek había hecho con él, los últimos movimientos se lo parecen aclarar. Si hace unos días, el propio ciclista alicantino confirmaba que irá como líder del conjunto norteamericano al Tour de Francia, ahora se ha conocido quien será uno de sus grandes apoyos.

Todo un excampeón del Tour del Tour de Francia y rival en su día de Alberto Contador, Andy Schleck, será el 'mentor' de Juan Ayuso en el Lidl-Treck. El equipo estadounidense ha reforzado su estructura elevando a uno de los hermanos Schleck como subdirector general, un cargo que abarca el área deportiva y la comercial y en el que, según ha anunciado, se va a implicar de lleno en ayudar a los corredores con su amplia experiencia en el pelotón.

“No estoy aquí por casualidad, estoy aquí porque aún conozco el ADN de este deporte. Sé lo que significa vestir el maillot amarillo, tener la presión en la reunión en el autobús, las horas largas bajo el calor...”, señalaba el luxemburgués en el comunicado donde el Lidl-Trek anunciaba su nombramiento. “Con mi bagaje deportivo, combinado con lo que hice en los últimos 10 años, aprendiendo como organizador de carreras, dirigiendo mi propio equipo femenino y también con la experiencia minorista de mis tiendas de bicicletas, he visto todas las esquinas de este deporte”, añadía Andy Schleck.

El excampeón del Tour 2010 se mostraba ilusionado con este "gran reto" y avisaba que va a "ayudar a cumplir los grandes objetivos del equipo”. Entre esos objetivos está ganar el Tour de Francia, algo que no ha logrado pese a haber acabado en segunda posición en su debut como equipo, con Andy Schleck (2011), y en tercera posición en 2020 con el australiano Richie Porte.

Andy Schleck elogia a Juan Ayuso

Su declaración de intenciones no puede ser más clara: “Quiero ayudar a Juan Ayuso a ganar el Tour de Francia”. “No me tomo este nuevo rol a la ligera, quiero afrontarlo con mucha seriedad y pasión. Sé que estaré menos tiempo en casa y que no podré participar en otros eventos porque mi presencia en el equipo será crucial para llevar a cabo los proyectos. Pero quiero hacerlo con seriedad y apoyar a Juan Ayuso en su objetivo de ganar algún día el Tour de Francia. Puedo aportarle mi experiencia. He vestido el maillot amarillo y he llegado a la salida con la presión del éxito. Sé lo que es. Tenemos un objetivo claro y ahora necesitamos definir el camino, el plan para llegar allí”, advierte el luxemburgués en una entrevista con L'Equipe.

Andy Schleck ya ha tenido su primera toma de contacto con Juan Ayuso y le ve preparado, también mentalmente, para afrontar este reto. “Voy a apoyarle, sí. Le conocía como ciclista, no como persona. Ahora que le conozco mejor, veo a alguien muy inteligente, que sabe lo que quiere y que es muy amable. Quiere formar parte del equipo. Te pongo un ejemplo: sus padres viven a diez minutos de aquí de la concentración en Alicante y no ha salido del hotel ni una sola vez para ir a verlos. Nos dijo: ‘Quizás pueda hacerlo en dos o tres años, pero por ahora, quiero formar parte del equipo’. Creemos en él. Podemos darle un equipo y una familia, algo que no ha experimentado antes”, añadía sobre lo que el alicantino vivió en su reciente paso por el UAE Team Emirates.

Juan Ayuso ya tiene definido el calendario que le llevará al Tour de Francia. Empezará en la Volta al Algarve a finales de febrero y también correrá, como principales pruebas, la París-Niza, la Itzulia y la antigua Dauphiné, que ahora se llama Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Lo siguiente ya será la ronda gala.