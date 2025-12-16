Matxín y la participación de Tadej Pogacar en La Vuelta: "Lo analizaremos"

El director del equipo UAE confirma que el ciclista esloveno tiene abierta la puerta a la ronda española, pero que la decisión no será ni mucho menos inminente

El hambre de Tadej Pogacar no tiene límite. Pese a que en la campaña pasada se le vio realmente cansado en algunos momentos –sobre todo en la recta final del Tour de Francia–, el esloveno ya ha recargado pilas y ahora se lanza a nuevos objetivos. Sí, porque su plan no es seguir ganando, sino ganarlo todo.

En consonancia con tal objetivo, el directo del equipo UAE, Joxean Fernández 'Matxin', señala en una entrevista concedida recientemente a Eurosport que han dado forma a un calendario para que Pogacar pueda seguir completando su palmarés con carreras que aún no ha conquistado.

"Esa es la idea. Entre cero Roubaix y una, mejor una que tener cinco Tours de Francia. Romandía y Suiza no las tiene en su palmarés y ni siquiera ha participado. Vamos a intentar que pueda disputar también esas carreras", señala antes de pasar a comentar hasta qué punto es real la opción de ver a su pupilo en La Vuelta a España de 2026.

"Bueno, veremos... Del mismo modo que sale a Romandía y Suiza con la intención de ganar, la idea es intentar tener, en algún momento, la opción de disputarla, primero, e intentar ganarla, después. Se ha decidido hacer este año un calendario hasta el Tour de Francia y luego lo analizaremos", subraya.

Lo cierto es que no sorprendería lo más mínimo ver a Tadej sobre las carreteras españolas. El curso pasado parecía destinado a ello, pero su agotamiento en la Grande Boucle le hizo renunciar. Ahora, con el firme deseo de seguir dando bocados a su carrera por ser el mejor de la historia, acudir por segunda vez a España –ya fue tercero en 2019– parece una decisión de plena lógica.

El ímpetu de Tadej Pogacar

Cuestionado por la personalidad de Pogacar y como parece decidido a dar cada año más de sí, aunque eso le lleve a pelear en algunas competiciones en las que no es el gran favorito, Matxin destaca la determinación del esloveno para salir de esos contextos en los que se encuentra más cómodo.

"Lo que yo destacaría de Pogacar es que, corriendo Roubaix, corriendo San Remo, él no se mantiene en su zona de confort. Él no va, con todos los respetos, de nuevo a Catalunya, donde ya corrió y ganó varias etapas. Sería lo más fácil: ir allí y seguir ganando. Él busca rivales como Mathieu van der Poel, como Mads Pedersen, y carreras donde la condición física no prima, sino otros aspectos que ellos sí tienen", sentencia.