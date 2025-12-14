La venta más conveniente en enero del Sevilla tiene nombre y apellidos

El Sevilla está forzado a realizar un traspaso de calado para ajustar cuentas y entre las limitadas opciones que ofrece la plantilla se eleva una de ellas como la menos dolorosa y más idónea para todas las partes

En el Área Chica imperan las realidades y, aunque a veces se producen milagros que esquivan la lógica, apenas hay cabida para la fantasía, lo que fuerza a afrontar las situaciones tal y como llegan, con el objetivo, al menos, de minimizar daños.

Tesitura en la que se encuentra ahora el Sevilla de cara al mercado de enero por la obligación de Antonio Cordón realizar una venta millonaria, y no solo para abrir la puerta a la necesidad imperiosa de reforzar la plantilla, sino para cumplir con lo presupuestado en lo referente a ingresos por traspasos. En verano se cubrió un alto porcentaje con las salidas de Badé y Lukébakio, pero no resultó suficiente y en enero se pretenden cuadrar números con otra transacción de calado.

Vargas y Agoumé, lo más vendibles, pero también los traspasos más dañinos

Obviamente, la plantilla del Sevilla no ofrece un catálogo amplio de oportunidades para embolsarse lo necesario y las vías se limitan básicamente a Rubén Vargas y Agoumé, lo más vendibles a día de hoy, y a canteranos sin amortizaciones pendientes y con cartel a nivel internacional, como Juanlu Sánchez o Carmona, ambos con ofertas trascendentes el verano pasado.

Entre estas opciones, una de ellas se eleva por encima de las demás como la más conveniente para todos y la menos dolorosa a nivel deportivo para el Sevilla a día de hoy. Porque desprenderse de Vargas, Agoumé o Carmona, independientemente que a estas alturas dejarían más caja, supondría un menoscabo de tamañas dimensiones para Matías Almeyda, que perdería a uno de sus puntales.

Juanlu Sánchez, la vía más conveniente a día de hoy dentro de la obligación

Sin embargo, el Sevilla todavía se encuentra a tiempo de aprovechar el interés que despierta la proyección internacional de Juanlu Sánchez, un futbolista de una condiciones indiscutibles y con un techo alto, pero que no termina de despuntar en Nervión ni ganarse un espacio indefinido en el once de Almeyda. De hecho, este domingo contra el Oviedo, tras recuperarse a tiempo, no ha disfrutado de ningún minuto pese a las numerosas bajas.

En Eduardo dato mantienen la confianza en su capacidad, con razones fundadas por su trayecto en los escalafones inferiores, pero con una base empírica limitada en el primer equipo pese a que sí ha despuntado en las inferiores de España, lo que aumenta su cotización y hace pensar que quizás más allá de Nervión sí exhibiría su potencial al completo por la razón que fuera.

De hecho, el propio futbolista empieza a comprender la situación y, aunque mantiene su deseo de triunfar en el Sánchez-Pizjuán, es lógico que valore cambiar de aires ahora que todavía le proponen destinos muy interesantes.