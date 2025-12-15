Sevilla y Betis triunfan en Ceuta: José Juan Romero, Marcos Fernández y ahora Matos

José Joaquín Matos García es una de las grandes sorpresas de LaLiga Hypermotion esta temporada. El canterano del Sevilla y actual jugador del caballa lleva cuatro goles y dos asistencias, siendo clave para el equipo que entrena el técnico de Gerena

Un gol del lateral Matos en el minuto 85 de partido permitió este domingo a la AD Ceuta FC salvar un empate (1-1) frente a la Unión Deportiva Las Palmas e impedir que los canarios, con esos tres puntos que tenían, pudieran saltar a la segunda posición de la clasificación en LaLiga Hypermotion. El tanto del carrilero zurdo hizo que el conjunto ceutí sumase por cuarto partido consecutivo, estando mucho más cerca del play-off de ascenso a Primera que de los puestos de descenso pese a ser un recién ascendido.

El Ceuta es una de las grandes revelaciones del campeonato, no sólo por la cantidad de puntos que lleva tras las primeras 17 jornadas, sino por el fútbol que demuestra cada fin de semana. El mayor culpable de dicho estilo de juego es José Juan Romero, entrenador con pasado en la cantera del Real Betis y que ya es toda una institución en la ciudad autónoma, donde ha dejado su sello en el banquillo ceutí con un estilo irrenunciable y con el que están brillando varios futbolistas.

Entre los jugadores más destacados de esta AD Ceuta FC está Marcos Fernández, también con pasado bético, que se ha convertido en la referencia ofensiva del equipo. Tal es el nivel mostrado por el delantero catalán que ya suenan cantos de sirena sobre posibles ofertas en el mercado de invierno, lo que sería un problema para el Ceuta, ya que Marcos es propiedad del Espanyol y está cedido en el club norteafricano.

Otra pieza clave es José Joaquín Matos García, el lateral izquierdo de Utrera que ha caído de pie en Ceuta, tal y como demuestra el tanto anotado ante el conjunto canario en el Alfonso Murube.

Matos rechazó otras ofertas de clubes de Segunda y decidió irse a Ceuta, club con el que firmó dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027. Su inicio allí no ha podido ser mejor, habiendo anotado cuatro goles y repartido dos asistencias en 17 encuentros. Suplente en la primera jornada, Matos lo ha jugado todo desde entonces, con 1.500 minutos de juego disputados hasta la fecha, llegando a enlazar nueve partidos consecutivos jugando los 90 minutos.

El canterano sevillista se está beneficiando mucho del estilo de juego que propone José Juan, donde los laterales son fundamentales para abrir el campo y deben tener una clara vocación ofensiva, como el propio Matos está demostrando. Ya en el Sevilla Atlético se esperaba mucho del lateral utrerano, que llegó a debutar con el primer equipo gracias a Unai Emery y su desempeño le sirvió para fichar por el Cádiz. Ahora Matos vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y demuestra que la conexión entre Sevilla y Betis da buenos resultados al Ceuta.