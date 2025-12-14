Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los tropiezos de Las Palmas y Almería

Este domingo solo hubo lugar para tres partidos en LaLiga Hypermotion en los que se enfrentaron Albacete y Málaga, Almería y Burgos, además del Ceuta recibiendo a Las Palmas para cerrar la jornada dominical

LaLiga Hypermotion se empeñó este domingo en no firmar ninguna victoria local. Hubo tres encuentros este domingo en los que se midieron Albacete y Málaga, Almería y Burgos y el último, que estuvo cerca de aplazarse por la borrasca Emilia, el Ceuta recibiendo al Almería en el Alfonso Murube. Hubo un total de nueve goles y ningún aficionado local pudo disfrutar del triunfo de su equipo en casa.

Albacete 1-3 Málaga

El Málaga remontó ante el Albacete tras una segunda mitad en la que superó al conjunto local al contragolpe, marcando tres tantos que le dieron triunfo (1-3), volteando el tanto de Riki en la primera mitad en el encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de Segunda División. Los goles del Málaga los marcaron Larrubia, Dani Lorenzo y Chupe desde los once metros.

Almería 1-2 Burgos

El Burgos ganó 1-2 en el estadio del Almería, uno de los 'gallitos' de la categoría, y se mantiene sexto en LaLiga Hypermotion con un triunfo de prestigio y un partido perfecto, con el que rompió su racha de tres derrotas ligueras seguidas, ante un rival espeso y que ve frenada su progresión para acercarse al liderato. El conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis marcó a 6 minutos del descanso por medio del centrocampista Iván Morente y, aunque los almerienses empataron en el tiempo añadido del primer periodo con un tanto del delantero brasileño Thalys Gomes de Araújo, Curro Sánchez volvió a adelantar al Burgos con el 1-2 definitivo, de penalti, en el 57.

Ceuta 1-1 Las Palmas

En un partido que estuvo a punto de no jugarse por la borrasca Emilia, Las Palmas se adelantó en el segundo tiempo gracias a un tanto de Clemente en el 52. Cuando los canarios firmaban ya el triunfo que les hubiese aupado a la segunda posición de LaLiga Hypermotion, Matos hizo el empate en el 89 para salvar un punto en el Alfonso Murube.

Resultados de la jornada 18 en LaLiga Hypermotion

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion