Igor Oca gana puntos para ser el entrenador del Leganés

El técnico, que hasta hace dos semanas dirigía al B, ha sumado dos empates ante Córdoba y ante Racing de Santander. Tras empatar este pasado sábado, se mostró dispuesto a seguir: "A disposición del club"

El Leganés decidió hace un par de semanas dar un giro de 180 grados en su rumbo despidiendo a Paco López. En su lugar llegó Igor Oca, técnico que recaló en Butarque el pasado verano para dirigir al primer filial pepinero. Con Igor Oca, el Leganés no conoce aún la derrota y ha sumado dos empates en sus dos primeros partidos.

El Leganés, especialmente este pasado sábado ante el Racing de Santander, mostró una gran imagen ante el líder de Segunda división y pudo llevarse los tres puntos del Sardinero. El actual técnico del Leganés se mostró dispuesto a seguir al frente del primer equipo madrileño y así lo transmitió en la rueda de prensa posterior al partido ante el Racing de Santander.

Igor Oca, el nuevo entrenador del Leganés

Igor Oca dejó claro que está a disposición del Leganés para seguir siendo el entrenador el tiempo que el club pepinero decida: "Es evidente que el Leganés ha mejorado, si quieren que siga, yo a disposición del club". Además, el técnico del Leganés se mostró orgulloso de haber podido tratar de tú a tú al Racing de Santander aunque la falta de eficacia terminase dando el empate como resultado final: "Bueno, me imagino que puede haber opiniones diferentes en cuanto a aspectos concretos, pero sí que es cierto que hemos tratado de tú a tú a un equipo que debería ser como nosotros. Ellos al final vienen de lo que vienen y se han hecho con unos objetivos claros y hay que trabajar para darle continuidad. Pero lo que demuestra hoy en casa del líder es que estamos capacitados para competir contra cualquiera y para ganar a cualquiera. Que se nos haya escapado por esa falta de eficacia, bueno, hay que seguir confiando, hay que tolerar el error en este deporte".

El paso adelante del Leganés con Igor Oca

Igor Oca habló del paso al frente del Leganés aunque de momento este no se haya traducido en victorias: "Bueno, creo que es una evidencia. También es difícil comparar porque los contextos son muy complicados: local, visitante, un rival parejo a nosotros como el Córdoba, en cuanto a que se nos escapan esos tres puntos que, si hubiéramos hecho nuestras ocasiones, si hubiéramos convertido, estaríamos igual en la clasificación. Aquí era diferente por las trayectorias después de 17 jornadas, por las regularidades que hacen que el rival, en este caso el Racing, venga con un estado de ánimo altísimo y nosotros recuperándonos de lo que venimos haciendo. Por eso le doy muchísimo valor y por eso creo que vamos a poder seguir construyendo desde aquí. Bajo nuestro punto de vista, al final solo hay cero puntos, un punto y tres puntos. Hemos repetido respecto a la jornada anterior, pero el paso adelante es evidente".

El último partido del Leganés en el 2025

El Leganés, ya eliminado de la Copa del Rey, jugará su último partido de este 2025 el próximo 20 de diciembre a partir de las 18:30. Los de Igor Oca, en el que será su tercer partido como entrenador si no hay cambio de última hora en el banquillo, recibirán a un Sporting de Gijón que llegará con las piernas más cansadas al tener que disputar la Copa el próximo 16 ante el Valencia. Los de Borja Jiménez están con la moral por las nubes tras un último triunfo que les ha permitido engancharse a los puestos de play off de ascenso a Primera.