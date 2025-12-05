LaLiga Hypermotion queda señalada por la Copa del Rey

La Copa del Rey ha mandado a casa a casi una decena de conjuntos con las eliminaciones de: Real Zaragoza, Leganés, Málaga, Andorra, Almería, Mirandés, Cádiz y Ceuta

La Copa del Rey cerró este pasado jueves la segunda ronda de un torneo en el que la mayor emoción siempre suele ser, ver qué equipo de Primera o Segunda termina eliminado por un conjunto del fútbol no profesional. Ya sea, Primera RFEF, Segunda o Tercera Federación.

Si en la primera ronda fueron Las Palmas, Castellón, Córdoba y Real Valladolid, en esta segunda ronda de partidos parece que los equipos del fútbol de plata no se han aplicado demasiado el cuento. Un total de ocho equipos se han quedado fuera de la Copa del Rey en esta segunda ronda aunque 'a favor' de alguno de ellos, es importante remarcar que el sorteo deparó enfrentamientos directos con otros conjuntos de Segunda.

La 'excusa' con la que cuentan Zaragoza, Leganés, Andorra y Mirandés

De los ocho equipos de LaLiga Hypermotion eliminados en la segunda ronda de la Copa del Rey, cuatro de ellos tienen la 'excusa' de su rival, también de Segunda. El Real Zaragoza, que con Rubén Sellés estaba viviendo un gran momento, vio como el Burgos de Ramis le frenaba en seco con un doloroso y ajustado 0-1 en el Ibercaja Estadio.

El Leganés cayó también en casa ante el Albacete y de paso, esta derrota supuso el despido definitivo de Paco López minutos después de la finalización del encuentro en Butarque. Otro de los que cayó como local ante un Segunda fue el Mirandés, que recibió en Mendizorroza al Sporting de Gijón pero no pudo emular el resultado de hace algunas semanas cuando venció a los de Borja Jiménez.

El único equipo que no actuó como local y que también terminó eliminado ante un rival del fútbol de plata fue el Andorra. Los de Carles Manso perdieron por 4-2 en un partido que al minuto 65 iba 2-2 pero en el que los goles de Fornos y de Ribeiro en el tramo final supusieron el adiós de los andorranos.

Málaga, Almería, Cádiz y Ceuta hacen el ridículo

En el caso de Málaga, Almería, Cádiz y Ceuta, existen pocas excusas que poner a sus respectivas eliminaciones ante Talavera de la Reina, Eldense, Real Murcia y Guadalajara. Desde luego, ni Funes, Rubi, Garitano o José Juan Romero usaron la más mínima excusa para hablar de las sonrrojantes eliminaciones ante equipos que cuentan con jugadores, en muchos casos, que no se dedican exclusivamente al fútbol.

Especialmente duro fue José Juan Romero al hablar de la falta de intensidad de los suyos como uno de los principales motivos para que los caballas no jueguen la siguiente ronda de Copa del Rey. El honor en el torneo copero lo salvan Sporting de Gijón, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo de La Coruña, Albacete, Racing de Santander, Burgos y Granada. Como premio, estos equipos se medirán a un equipo de Primera en la próxima ronda.