Jesé Rodríguez y Jonathan Viera se mojan sobre su falta de minutos en Las Palmas

Los jugadores canarios estuvieron en un acto de uno de los patrocinadores del club. El primero suma apenas 96 minutos y el segundo 301 en el sistema de Luis García

Pocos equipos y pocos entrenadores de LaLiga Hypermotion podrían permitirse el lujo de dejar en el banquillo a dos jugadores como Jesé Rodríguez y Jonathan Viera. El ex del Real Madrid en su salto al fútbol profesional y el ex del Almería en su última campaña en Primera apenas cuentan con oportunidades en el sistema de Luis García. A favor del técnico catalán juega que Las Palmas está cumpliendo con el objetivo marcado de pelear por el ascenso a Primera. Los canarios son cuartos con 29 puntos y a solo tres del líder y el segundo, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander respectivamente.

Los buenos resultados de Las Palmas no evita que jugadores como Jesé Rodríguez y Jonathan Viera quieran tener más participación dentro del equipo de Luis García, pero los canarios, veteranos en el mundo del fútbol, saben que cuando algo va bien, es complicado que se toque para cambiarlo. Este pasado jueves, en un acto con uno de los patrocinadores del club, se mojaron sobre su participación además de tocar otros temas deportivos.

Jesé Rodríguez espera su oportunidad

Jesé Rodríguez regresó este verano como uno de los fichajes importantes para Las Palmas en su objetivo de subir a Primera. El 'bichito', como se le apodó en su etapa en el Real Madrid, solo suma 96 minutos y entre líneas se puede leer que quiere más minutos pero que sabe cuál es su rol actualmente. Jesé Rodríguez se mostró unido en la causa de Las Palmas: "Lo importante es que el equipo esté arriba", respondió cuando fue cuestionado sobre su participación.

Además, añadió que está preparado para aportar: "Cuando tenga los minutos que sea, aportaré y ya está". Jesé Rodríguez cuenta con su compañero Jonathan Viera como psicólogo y el capitán señaló sobre el delantero que "está tranquilo y entrena bien", además de añadir que "cuando juegue estoy seguro de que marcará goles".

Jonathan Viera hace de capitán en Las Palmas

El caso de Jonathan Viera es similar al de Jesé. El capitán ha sumado poco más de 300 minutos en lo que va de temporada pero sabe que su rol va más allá de estar sobre el terreno de juego ya que al portar el brazalete tiene que aportar desde otra perspectiva.

Así lo reconoció: "Toca ayudar de otra forma". Jonathan Viera habló de la ilusión con la que salta al terreno de juego ya que esta temporada aún no ha podido ser titular y actúa como revulsivo: "No lo he hecho en muchas etapas de mi carrera. Salto al campo con ilusión, con ganas de aportar e intentar remontar el partido y darle mi gen competitivo al resto de los compañeros".

La retirada de Jonathan Viera

Como es lógico, Jonathan Viera fue cuestionado sobre unas palabras que realizó hace algunas semanas en las que había cierto aroma a retirada. Viera comentó de decidir lo mejor para todos: "No sé qué va a pasar. Lógicamente no tengo 20 años ya y el final está más cerca que el principio. Hablaremos con la familia y el club para decidir lo mejor para todos. Tengo 36 años y no tengo 22, ojalá tenerlos, así que quiero disfrutar muchísimo".

Por último, Jonathan Viera habló de cómo su capacidad para encarar y driblar ya no es la misma por el paso de los años: "Jonathan ya no puede coger la pelota atrás y llevarse a cinco. Tendré que jugar y ayudar al equipo de otra manera. El tiempo pasa para todos, me encantaría coger la pelota, arrancar e irme de tres, pero ya cuesta más".