Jesé vuelve a despertar ilusión

Tras la recuperación en sus problemas físicos el jugador de Las Palmas, Jesé Rodríguez volvió a contar con minutos frente al Albacete donde se le vio con ganas, un primer paso para ir entrando cada vez más en los planes de Luis García, su entrenador

La llegada de Jesé a Las Palmas no sería sencilla para él ya que tenía que ganarse a la afición y a su nuevo entrenador tras su salida hace dos años y lo cierto es que la realidad es que no está contando con demasiado protagonismo ya sea por decisiones técnicas o por problemas físicos. En los planes de Luis García está el uso de otro jugadores que está respondiendo de tal manera que el equipo marcha líder en la clasificación junto al Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña.

Sin duda, no tiene fácil hacerse un hueco pero el pasado viernes entró en el campo en el minuto 64 de partido y demostró que aún no ha dicho su última palabra con su equipo tras un tramo de campeonato complicado para él, sin apenas minutos, protagonismo y lastrado por problemas físicos que no permiten que opte a una participación de manera regular.

Jesé y su muestra de compromiso

Si hay algo que tambien ha quedado claro es que el futbolista no se rinde y que su vuelta al equipo canario este verano no ha sido para retirarse en el equipo sino para aporta. Debido a ello, se pudo ver a un futbolista diferente en el pasado encuentro canario contra el Albacete, el cual venció por 2-1 y le vuelve a aupar a la parte alta de la clasificación junto con sus rivales directos.

En el mencionado encuentro, se vio a un Jesé con ganas, corazón y coraje, precisamente sus palabras mencionadas en el día de su presentación. El jugador salió avanzada ya la segunda parte en sustitución de Lukovic y en primer lugar fue ovacionado por la afición y con el paso de los minutos se volvió a ver a un jugador que recordó sus mejores días en la élite con el Real Madrid.

El partido de Jesé

Los minutos del delantero canario dejó muestras de lo que la afición quiere ver de él. Se mostró participativo y estuvo a punto de estrenarse con un gol. Fue una arrancada que escondía calidad, y aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego, esa garra hizo que el Gran Canaria le volviera a ovacionar.

Las palabras de Luis García

Al término del encuentro, su entrenador, Luis García quiso tener palabras referidas al jugador. "Nos ha dado minutos muy buenos, muy buenas rupturas al espacio, esa situación que ha sido fuera de juego por muy poco, pero ya ves el talento que tiene el jugador. Llega con mucha ganas después de la lesión que le había cortado un poco esa progresión y esa puesta a punto".