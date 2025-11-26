Sergio Barcia demuestra su compromiso con Las Palmas: "Si dependiese de mi, firmaría ya"

Sergio Barcia está siendo uno de los jugadores más destacados de Las Palmas pero su vinculación con el club termina en junio debido a su condición de cedido sin embargo, el jugador ha mostrado interés en seguir más allá de la fecha prevista

Sergio Barcia está demostrando ser un pilar fundamental en Las Palmas y junto al guardameta, Dinko Horkaš, son los únicos que han acaparado hasta ahora todos los minutos en el club canario por lo que es evidente de que Luis García cuenta con el defensor al 100%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su vinculación con el club amarillo tiene fecha de caducidad ya que al estar bajo la condición de cedido, se marchará al final de temporada pero lo cierto es que si el jugador sigue a este nivel, pueden plantearse desde la Unión Deportiva, el intentar extender su vinculación.

Sergio Barcia, clave para Luis García

Sobre lo de que sea un indiscutible en los esquemas del mencionado entrenador ha querido tener palabras donde valora mucho estos minutos. "A todo futbolista le gusta jugar. Yo ahora mismo tengo la suerte de que he completado todos los minutos y muy contento por eso. Agradecer también al míster por la confianza. Yo por mi parte se la quiero devolver desde dentro del campo y ayudar como he hecho siempre a todo lo posible al club y a los compañeros".

El contrato de Sergio Barcia

Lo cierto es que su nivel no ha pasado por alto en un equipo que es el que menos goles encaja de la competición por lo que el central ha contribuido buenamente en la consecución de ese hito. Su vinculación con el equipo isleño no excede más allá de este mes de junio por lo que el jugador debería regresar a las filas del Legia de Varsovia, el club al que pertenece. En este contexto, el jugador ha dejado claro que es feliz en la isla y que por él seguiría más tiempo unido a las filas del conjunto pío pío. "Firmar ya … estamos en noviembre y no depende de mí, si dependiese de mí claro, por supuesto, pero son cosas que se escapan de mi ahora. Evidentemente yo por ahora pertenezco a otro club, ya lo dije, estoy muy contento aquí, estoy muy contento con el club, con los compañeros, con la ciudad, con la afición. Por esa parte estoy súper contento pero estamos en noviembre, queda muchísima temporada, muchos partidos, tenemos los objetivos muy claros y hay cosas que no dependen solo de mí".

Su vuelta a España, exitosa

El jugador ha pasado por una atrapa complicada en el equipo polaco, donde no ha terminado de encontrar la regularidad deseada, cosa que si está ocurriendo la presente temporada en su vuelta a España. Sobre esto ha tenido palabras. "Yo creo que es una mezcla de todo, yo venía de un año muy complicado también en lo mental. Estuve muy lejos de mi casa, tuve una lesión, no jugué todo lo que quería jugar y fue un año muy complicado para mí. Al final este año yo lo he cogido con muchas ganas para redimirme, volver a disfrutar porque el año pasado no disfruté nada del fútbol. Es un tema mucho de contexto, aquí la idea que tiene el club y la idea que tiene el míster va muy bien con mi estilo de juego y mi manera de jugar. Todo es más sencillo".