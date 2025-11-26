Debate en Las Palmas por la pérdida de identidad canaria en el equipo

El cuadro canario ganó el último partido de liga ante el Albacete con ningún jugador canario en el once titular, algo que no le ocurría desde hacía siete años

La UD Las Palmas mantiene el pulso con el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander en el liderato de LaLiga Hypermotion, ya que los tres de arriba ganaron sus partidos. El cuadro insular hizo lo propio contra el Albacete, al que venció por 2-1, aunque el triunfo no dejó satisfecha a la afición de Las Palmas, que en su cabeza tenía otra preocupación más allá del resultado.

El equipo amarillo encarriló el encuentro ante el conjunto manchego en el primer tiempo gracias a los goles de Manu Fuster y Milos Lukovic, mostrando una vez más su pegada sin necesidad de apabullar a un rival que redujo la diferencia mediada la segunda parte con un golazo de Morcillo, casi desde el centro del campo.

ADIÓS A LA ESENCIA CANARIA DE LAS PALMAS

El partido ante el Albacete no sólo dejó tres puntos en la isla, también un debate sobre la pérdida de identidad del cuadro insular, ya que Luis García no puso a ningún futbolista canario en el once inicial, algo que no pasaba desde hacía siete años, exactamente desde febrero de 2019, con Paco Herrera en el banquillo, en un encuentro que Las Palmas perdió 2-0 ante el Alcorcón.

Ale García era el futbolista canario indiscutible hasta la fecha, pero su lesión ha dejado al equipo huérfano de identidad canaria en su once titular. Eso sí, en el banquillo eran seis los futbolistas canarios disponibles para el técnico asturiano, entre ellos Jesé Rodríguez, Kirian y Jonathan Viera, además de Adri Suárez, Álex Súarez y Herzog.

Precisamente, algunos de ellos son los llamados a suplir a Ale García durante su lesión, pero Luis García parece tener otras estrategias en mente.

Pese a los buenos resultados y la situación en la tabla clasificatoria después de jugarse un tercio del campeonato, en tercera posición y empatados a puntos (29) con el Dépor y el Racing, en la isla ya se habla de pérdida de identidad ante la falta de canarios en el equipo titular, algo que ha sido una seña de identidad en la última década. Bien es cierto que los goles son capaces de curar cualquier mal en el mundo del fútbol, por lo que si el equipo acaba logrando el ascenso a Primera división, esto dolerá menos, pero de sufrir un bache de resultados, la afición podría echarse encima del entrenador si los canarios no vuelven a tener mayor protagonismo.