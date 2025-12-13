Final del Mundial de Balonmano Femenino 2025 - Horario, canal y dónde ver en TV el partido entre Alemania y Noruega en el Mundial de Balonmano 2025

Alemania tratará de frenar a la favorita, una Noruega que está arrasando en esta edición 2025 del Mundial de Balonmano Femenino

Noruega aparecía como la gran favorita antes de que arrancase el Mundial de Balonmano Femenino 2025 y, tras lo que ha venido ofreciendo a lo largo del torneo, mantiene esa condición antes de que este domingo dispute la gran final ante Alemania.

Las noruegas han barrido a cuanto rival se les ha puesto por delante y no han tenido piedad ni siquiera de las anfitrionas en semifinales. Las neerlandesas aguantaron a las pupilas de Ole Gjekstad los veinte primeros minutos, pero a partir de ahí, el físico ya no les dio para más y acabaron cediendo por un claro 25-35.

Con Henny Reistad, elegida por la Federación Internacional como la mejor jugadora del mundo los dos últimos años, con la 'cañonera' Nora Mork, con Thale Deila, con Wollik o con la veteranísima portera Katrine Lunde, de 45 años, que se despide aquí... son un equipo difícil de mejorar y que ante las que Alemania tendrá que hacer un encuentro por encima de sus posibilidades para poder coronarse como campeonas 32 años después.

Desde 1993, precisamente en Noruega, no llegaban las alemanas a una final. Dos terceros puestos era su mejor bagaje en este tiempo. Sin embargo, ahora han logrado construir un gran grupo y mantenerlo durante algunos años hasta lograr llegar aquí. La final la alcanzaron tras doblegar a la vigente campeona, una Francia que en este Mundial no ha estado a la altura de la última cita y que cayó con claridad (23-29) en semifinales ante las germanas.

Como ante España hace una semana, Doll, Vogel y Leuchter asumieron el protagonismo goleador en un equipo que tiene muchas alternativas, también en el banquillo, lo que le podría dar alguna opción para derribar al potentísimo rival noruego.

A qué hora es el Alemania - Noruega, la final del Mundial de Balonmano

El partido entre Alemania y Noruega, que juegan la final del Mundial de Balonmano femenino, se disputa este domingo, 14 de diciembre, a las 17:30 horas (horario peninsular español) en el Ahoy Arena de Roterdam (Países Bajos).

Previamente, a las 14:30 horas, se habrá jugado la lucha por la medalla de bronce, que va a enfrentar a Francia ante las anfitrionas de esta fase final, Países Bajos.

Dónde ver por TV el Alemania - Noruega

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de Balonmano y no sólo ha retransmitido todos los partidos de España, sino también otros duelos interesantes de este torneo desde la primera fase. Por tanto, el duelo entre Alemania y Noruega se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte, además de por la plataforma RTVE Play.

En ese mismo canal se televisará también la lucha por el bronce entre Francia y Países Bajos.

Dónde seguir online el Alemania - Noruega

También podrá seguir el encuentro entre las selecciones de Alemania y Noruega a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta en directo de todo lo que ocurra durante la gran final de este Mundial de Balonmano femenino 2025.